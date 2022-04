Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Schmerzen im Knie sind häufig, die Ursachen vielfältig. Wenn der Alltag davon immer stärker beeinträchtigt wird, stellt sich die Frage nach einer Operation. Über dieses Themenspektrum informiert am 13. April Dr. Martin Stark, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie an der GRN-Klinik Eberbach in einer Online-Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. Die Teilnahme ist kostenfrei und denkbar einfach auch für diejenigen, denen das noch neu ist, betont VHS-Leiter Dr. Malte Awolin.

Die Abteilung für Endoprothetik an der GRN Eberbach zählt seit Jahren zu den Top-Adressen in der Region. Gerade in diesen Tagen hat sie zum siebten Mal das Zertifizierungs-Verfahren durchlaufen. Es fordert höchste Qualitätsstandards, die jährlich von externen Prüfern kontrolliert werden. Das spiegelt sich in offenkundiger Patienten-Zufriedenheit, viele kämen auch aus dem weiteren Umkreis auf Empfehlung, sagt Dr. Stark: "Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und das Neueste an Material und Ausstattung".

Heute rate man oft deutlich früher zu einem Gelenk-Ersatz als noch vor einigen Jahren. Etwa in der Hälfte aller Fälle wird nur noch eine Teilprothese – eine so genannte Schlittenprothese – eingesetzt. Das Verfahren ist für die Patienten deutlich schonender und das Kunstgelenk fühlt sich – anders als eine Vollprothese – sofort wie das eigene Gelenk an an. Es ermöglicht wieder ein weitgehend normales und schmerzfreies Leben, die Lebensqualität steigt damit wieder erheblich, auch viele Sportarten können wieder ausgeübt werden, heißt es dazu.

In seinem Vortrag wird Dr. Stark die individuellen Voraussetzungen für einen Gelenkersatz darlegen und die jeweiligen Verfahren und Implantate vorstellen. Fragen können auch schon vorab unter vhs-eb-ng.de gestellt werden. Über die Homepage erhält man auch den Zugang zum Online-Vortrag, er kann auch noch zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden.

Die aktive Teilnahme kann mit PC, Laptop, Smartphone oder Tablet erfolgen, nötig sind Kamera, Lautsprecher und Mikrofon sowie eine stabile Internet-Verbindung. Die Volkshochschule, als Kooperationspartner zuständig für den technischen und organisatorischen Bereich, steht auch als Ansprechpartner bei Fragen und Problemen zur Verfügung.