Eberbach. (MD) Um die 60 chromblitzende Autos der Marken Borgward, Goliath und Lloyd wurden am Wochenende auf dem Neckarlauer präsentiert. Denn der Borgward-Club Frankfurt-Würzburg veranstaltete sein alljährliches Treffen in der Neckarstadt. Nachdem man bereits am Freitag eine kleine Ausfahrt in die nähere Umgebung unternommen hatte, durfte samstags mit den Eigentümern der durchweg gepflegten Fahrzeuge "gefachsimpelt" werden. Viele Eberbacher und Gäste machten davon Gebrauch und besichtigten die Autos, darunter kleine Omnibusse, Lastwagen, Cabrios und sogar ein Taxi. Die traditionsreiche Marke Borgward hatte in den Fünfzigerjahren auch in Eberbach eine Reparaturwerkstatt, die sich in der Hirschhorner Landstraße befand. Gegründet wurde das Automobilunternehmen von Carl F.W. Borgward, einem gelernten Schlosser und studierten Ingenieur. Der baute in den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts sein erstes Auto, einen dreirädrigen Lastwagen, den erfolgreichen "Blitzkarren" mit 2,2 Pferdestärken. Das Unternehmen wuchs und wuchs und hatte damals schon mehrere Hundert Beschäftigte. Nach der Übernahme der Hansa-Lloyd-Werke gelang Carl Borgward auf der Internationalen Automobil Ausstellung 1934 in Berlin der Durchbruch mit den fortschrittlichen Modellen Hansa 1100 und Hansa 1700.

Gut gepflegte Fahrzeuge der Marken Borgward, Goliath und Lloyd wurden ausgestellt.

Die Expansion ging weiter, die produzierten Fahrzeuge wurden immer größer. 1938 entstand das modernste Automobilwerk in Bremen-Sebaldsbrück. Nach dem Krieg gründete der Unternehmer die Goliath-Werke, die Lloyd-Motoren-Werke und die Carl F.W. Borgward GmbH. Ein kluger Schachzug: Denn die Besatzungsmächte hatten seinerzeit Rohstoffkontingente für die Automobilindustrie verhängt, Borgward erhielt so die dreifache Menge. Es ging wieder steil bergauf. Borgward hatte seine Hallenfläche um über 30.000 Quadratmeter im Vergleich zur Vorkriegszeit erweitert und beschäftigte in den Glanzzeiten rund 27.000 Mitarbeiter. 1960 geriet das Unternehmen in finanzielle Schieflage. Der Eigentümer brauchte Kredithilfe des Bremer Senats, dem er schließlich entschädigungslos seine Werke überlassen musste. Der vom Senat eingesetzte Sanierer kam vom Konkurrenten BMW, die Rettung der Firma schlug fehl. Mitte 1961 wurde allen Mitarbeitern gekündigt. Carl F.W. Borgward starb 1963 als gebrochener Mann. Einer seiner Enkel versuchte die Marke wiederzubeleben. Autos mit diesem Namen werden nun in China gefertigt, ein Modell davon war auf dem Neckarlauer zu besichtigen. Auf die Frage, ob Probleme mit eindringendem Wasser beim Borgward-Modell "Arabella" die Ursache für die Pleite der Firma waren, wie im Film dargestellt, schüttelten zwei Ersatzteilhändler den Kopf. Die wirtschaftliche Lage sei schuld, das Wasser nur der "Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte", gewesen.