Eberbach. (mabi/pol/rl) Die Odenwaldstraße in Eberbach ist am Montagvormittag gesperrt worden. Nach ersten Informationen kam es gegen 10 Uhr zu einem Brand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach Angaben von Feuerwehrkommandant Markus Lenk brach das Feuer in der Küche aus.

Die Bewohnerin des Dachgeschosses hatte die Rettungskräfte alarmiert und konnte sich selbst in Sicherheit bringen können. Außer einem Hund befand sich sonst niemand in dem Gebäude. Der Hund wurde von einem Feuerwehrmann gerettet. Dieser biss jedoch seinen Retter beim Einsatz in die Hand, sodass der Feuerwehrmann ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Golden Retriever Mix erfreute sich bester Gesundheit.

17 Feuerwehrleute sind im Einsatz, die Wehr rückte mit vier Fahrzeugen an. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt befinden sich ebenfalls vor Ort. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

Während der Löscharbeiten der Feuerwehr war die Odenwaldstraße teilweise gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Sperrung wurde gegen 11 Uhr wieder aufgehoben.

Am Gebäude entstand durch den Vollbrand ein Schaden von 15.000 Euro. Das Inventar der Wohnung wurde ebenfalls in noch nicht bezifferbarer Höhe beschädigt oder zerstört. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Möglicherweise hat ein Defekt in einem elektrischen Küchengerät den Brand verursacht. Das Polizeirevier Eberbach und auch die Kriminalpolizei ermitteln.

Update: Montag, 17. Juni 2019, 11.25 Uhr