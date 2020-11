Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Die Toleranzgrenze der Patienten ist inzwischen herabgesetzt", sagt Dr. Patrick Schottmüller. "Sie sind oft angespannt, ungeduldig und besorgt. Sie haben Angst ins Krankenhaus eingewiesen zu werden und sich dort mit Covid-19 zu infizieren". Der Leitende Notarzt des Rhein-Neckar-Kreises und ärztlicher Leiter im Notarztwesen Eberbach erklärt: "Je länger lebensgefährdende Ereignisse, Krisen oder Konflikte dauern, desto eher sind die Selbstheilungskräfte überfordert und es kommt zu psychischen Erkrankungen." Dazu gibt es "viele Studien" von Psychotherapeuten.

Derzeit verzeichnet Schottmüller keine Steigerung der Notarzteinsätze, weder wegen Covid-19-Verdachtsfällen, noch in anderen Notfallbereichen. Allerdings beginnt jetzt die Erkältungsphase, die bei chronisch kranken Patienten mit Atem- oder Kreislauferkrankungen, durchaus noch zu vermehrten Einsätzen führen kann.

Er beobachtet eine "allgemeine Verunsicherung und Angst" vor einer Corona-Ansteckung. Dabei haben seiner Meinung nach die Kliniken im Umgang mit der Corona-Pandemie inzwischen sehr viel gelernt und es werden auch sämtliche Vorkehrungen getroffen. "Wir stehen viel besser da, als im Frühjahr. Wir haben gelernt, wie wir die Krankheit behandeln können. Und wir können Erfolge durch die Behandlungen aufweisen, was zu einer verringerten Letalität geführt hat. Das zeigen die Statistiken deutlich."

Schottmüller betont: "Wir Ärzte stehen im Kampf gegen das Virus nicht mehr ohne Gegenwehr da". Wenn auch noch kein Impfstoff vorhanden ist, so gibt es laut dem Leitenden Notarzt wirksame Medikamente und es wurden verschiedene erfolgreiche Behandlungsmethoden entwickelt. "Wir wissen, wann wir beatmen müssen, auch wenn der Krankheitsverlauf manchmal komplex sein kann." All’ das beweist für ihn die Sterberate, die trotz steigender Infektionszahlen geringer als im Frühjahr ist.

Der 51-Jährige empfiehlt, nicht ständig irgendwelche Zahlen zu verfolgen, sondern sich selbst in das "medizinisch wichtige Gleichgewicht" zu bringen. Er erklärt: "Homöostase heißt das innere Gleichgewicht in der Medizin. Das beinhaltet nicht nur die richtigen Laborparameter und Werte zu haben, sondern auch ein psychisches Gleichgewicht zu besitzen." Innere Unruhe, Stress, Angst Schlafmangel, hohe Anspannung, Niedergeschlagenheit und auch Bewegungsmangel machen laut Schottmüller krank. "Und gerade deswegen müssen wir uns in der Pandemie vor allem um unsere Psyche kümmern." Er ist überzeugt, dass je länger die Pandemie mit "Isolation, Einsamkeit und Verunsicherung" andauert, desto mehr "sind unsere Selbstheilungskräfte überfordert". Für ihn gilt es jetzt, diesen "Teufelskreis" zu durchbrechen.

Damit das gelingt, ist es wichtig, sich immer wieder klarzumachen: "Wir haben einen Virus, aber keinen Killervirus. Wir haben Behandlungserfolge und wir haben eine niedrige Letalitätsrate".

Mit den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln ist "eine Infektion nahezu ausgeschlossen". Und selbst bei einem positiven Corona-Ergebnis ist "nicht jeder Patient infiziert und bei Weitem nicht krank".

Schottmüller erklärt, dass die Covid-Erkrankung mittlerweile in zwei Phasen eingeteilt wird: "Eine erste, bis zu zwei Wochen andauernde Phase weist meist milde Erkältungssymptome wie Fieber, Husten oder Durchfall auf. Vielfach merken die Patienten diese Phase überhaupt nicht, weil das Immunsystem aktiv den Virus bekämpft.

In seltenen Fällen machen Infizierte eine zweite Phase durch, – auch systemische Infektion/Ganzkörperinfektion genannt – bei der schwerere Verläufe beobachtet werden können." Gefährdet sind in Phase zwei besonders ältere Menschen, deren Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert.

Mittlerweile weiß man laut Schottmüller, dass Kinder mit ihrem "sehr guten Immunsystem" mit der Covid-19-Erkrankung sehr gut klarkommen. "Sie zeigen teilweise überhaupt keine Symptome."

Also resümiert der Leitende Notarzt: "Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit ist es wichtig, dass Immunsystem zu stärken". Er rät zu viel Bewegung und Sport, zu "allem, was einem guttut". Auch Küssen stärkt das Immunsystem – "und im eigenen Haushalt ist das auch erlaubt", betont er lachend.

Wenn sämtliche Sportstätten geschlossen werden, ist das "nicht gut für die Gesundheit und das Immunsystem". Schottmüller: "Ich kann meinem neunjährigen Sohn nicht erklären, warum er seine geliebte Sportarten Fußball und Tennis mehr machen darf." Und auch des Notarztes ebenso geliebtes Fitnessstudio wird die Pforten schließen, "dabei ist Kraftsport so wichtig".

Er ist sich sicher, dass "wenn den Menschen keine Möglichkeit mehr gegeben wird, sich im Vereinssport oder in Studios auszutoben, das zu schweren psychischen Störungen bis hin zu Depressionen führen wird".

Schottmüller hält auch an seinem Rat vom März und Juni fest, dass "mal ein Gläschen Alkohol am Abend, um die innere Unruhe zu bekämpfen, ausdrücklich "ärztlich empfohlen" ist.