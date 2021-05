Vorerst wird’s am Eberbacher Lindenplatz weiter so aussehen – in Eberbach als Teil des Rhein-Neckar-Kreises darf frühestens ab kommenden Mittwoch wieder die Außengastronomie in Betrieb genommen werden. Bis dahin bleibt’s bei der Abgabe über die Theke. Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. Die Sonne scheint, die Inzidenzwerte sind schon länger unter dem 100er-Schwellenwert, und trotzdem kann man sich nicht vors Café setzen oder im Gasthaus ein Essen vor Ort genießen – das hat mit den Coronaregeln sowie dem Feiertag und Sonntag zu tun, aber auch mit dem Vorlauf, den Gastronomien, Hoteliers und Lieferanten benötigen.

"Seit Tagen schon stehen wir in Kontakt mit der DeHoGa, kommen nicht vom Computer und Handy weg", berichtet Gabriele Hartmann vom Alten Badhaus. Das Hotel-Restaurant am Lindenplatz hat auf seiner facebook-Seite angekündigt, dass es plant, am Freitag, 21. Mai, ab 11.30 für Besucher zu öffnen. "Vorher schaffen wir das gar nicht".

Nachdem die Landesregierung ihre Corona-Verordnung am Feiertag aktualisierte und die Gesundheitsämter in den Kreisen am Freitag ihre Vorgaben aktualisierten, bleibt es für den Rhein-Neckar-Kreis dabei, dass frühestens ab Mittwoch, 19. Mai, die Regel greift, dass an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die 7-Tage-Inzidenz unter 100 lag und somit bestimmte Lockerungen wie Außengastronomie möglich werden.

Öffnen dürfen neben Hotels und Gaststätten dann auch Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Galerien, Museen und Gedenkstätten sowie Zoos. Dabei gelten Test- und Hygienekonzepte sowie Maskenpflicht und Kontaktnachverfolgung.

Der Feiertag und der Sonntag gelten für diese Inzidenzwert-Zählung allerdings nicht.

Heiß gelaufene Telefone

Wegen der unklaren Vorgaben liefen am Freitag bei den Ordnungsämtern sowohl in der Stadt Eberbach wie auch im Landratsamt die Telefone heiß. Hauptamtsleiterin Anke Steck verweist darauf, dass für Eberbach wie überall im Landkreis vorerst weiter die "Notbremse"-Regeln gelten, auch mit den bekannten Folgen, wenn jemand schon dieses Wochenende davon abweicht.

Sobald der tatsächliche Öffnungstermin feststeht, gilt es auf Seiten der Anbieter, die Vorarbeiten alle abgeschlossen zu haben. "Unsere Lieferanten haben feste Tage", berichtet Gabriele Hartmann vom Alten Badhaus"und auch bei ihnen sind die Lager ja geleert gewesen, weil sie sechs, sieben Monate keine Nachfrage mehr hatten." Gleiches gilt auch fürs Personal – "Unsere Mitarbeiter waren ein halbes Jahr zu Haus’, manche haben inzwischen was anderes gefunden." So wie das Alte Badhaus suchen auch andere Gastronomen aktuell Aushilfskräfte, und hoffen, dass sich jetzt schnell Leute melden. Mariano Daniele Torregrossa vom "Little Italy" hatte sich letztes Jahr durch Personalnachschub aus Italien beholfen und würde auch dieses Jahr so verfahren, wenn sich die Öffnungserlaubnis tatsächlich als stabil erweist. Und seinen Einkauf für den Essenslieferdienst will er auch erst vorsichtig für die allgemeine Bewirtung öffnen, um im Fall einer erneuten Schließung nicht auf allzu viel Lebensmitteln sitzen zu bleiben.

"Öffnen könnten wir sofort" erklärt hingegen schon jetzt Karin Münch von der Hotel-Gasthaus-Pension "Linde". "Wir hatten schon länger die Entwicklung beobachtet und gehofft, dass wir so wie letztes Jahr im Mai wieder öffnen können."

Vorbeugend haben Peter und Karin Münch ihr Haus aus dem Coronaschlaf geweckt, aufgeräumt, Zimmer gereinigt, und auch das Lager mit Getränken und Lebensmitteln aufgefüllt. Angesichts der Situation sehe so ein Einkauf jetzt aber anders aus: "Wir haben nur das Notwendige sofort beschafft", so Münch.

Sollte kurzfristig der Inzidenzentwicklung wegen wieder eine Schließung drohen, sollte von den Nahrungsmitteln nichts oder nur wenig übrig bleiben. Auch Getränke haben nicht allzulang währende Ablauffristen. Setzt andererseits nach der Öffnung ein Ansturm etwa auf die Sonnenplätze am Linde-Balkon oder auf die Terrassenplätze ein, muss gleichwohl ausreichend bevorratet sein, damit Speisen und Getränke nicht ausgehen.

"Mein Mann hat da immer jemand an der Hand, der was bringen kann. Bei uns ist bislang nie was ausgegangen" gibt sich Karin Münch zuversichtlich.