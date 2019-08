Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Es war im April 2008, als das Kulturamt der Stadt Eberbach die Idee seines Leiters Tobias Soldner umsetzte, die Fenster leer stehender Geschäfte in der Altstadt in "Kunstschaufenster" zu verwandeln. Kunstschaffenden aus Eberbach und Umgebung wollte man hier die Möglichkeit bieten, ihre Werke und begleitende Informationen auszustellen. Gleichzeitig sollten dadurch Attraktivität und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt gesteigert und der Eberbacher Einzelhandel durch eine positive Atmosphäre in den Altstadtstraßen gefördert werden.

Was sich anfangs großen Zuspruchs bei Anwohnern und Besuchern erfreute und 2009 sogar mit dem Prädikat des Wirtschaftsministeriums "Mittendrin ist Leben - Starke Zentren für Baden-Württemberg" ausgezeichnet wurde, hat allerdings in den letzten Jahren an Schwung verloren. Die erhoffte Belebung der Innenstadt durch neue Geschäfte blieb weitgehend aus. Die Gründe dafür sieht Soldner im veränderten Kaufverhalten der Menschen: "Die Leute, die früher aus dem gesamten Umland nach Eberbach kamen, um in den vielfältigen kleinen Geschäften einzukaufen, blieben aus." Heute decke man seinen Bedarf eher in Einkaufszentren auf der grünen Wiese oder im Internet. Die zumeist kleine Verkaufsfläche der Altstadt-Läden mache es zunehmend schwierig, gewinnbringend zu wirtschaften.

Bald wurde Unmut in der Bevölkerung laut: "Wir brauchen Geschäfte, nicht nur Kunst", hieß es da. "Seitens der Stadt haben wir immer mitgeholfen, zu vermitteln zwischen Interessenten für Geschäftsansiedlungen und Hauseigentümern", sagt Soldner. "Aber wir können nicht in die Akquise gehen."

Gardinen und Blumen in den Fenstern des Bahnhofsgebäudes wollen dem leer stehenden Objekt ein wenig Freundlichkeit und Lebendigkeit verleihen. Foto: Barbara Nolten-Casado

Waren es im Laufe der Jahre elf leer stehende Geschäfte, die sich an der Aktion "Kunstschaufenster" beteiligten, so sind aktuell gerade einmal drei davon - alle in der Kellereistraße - übrig geblieben.

Bei einer gemeinsamen Sitzung des Amtes für Kultur-Tourismus-Stadtinformation und der mit der Verschönerung der Innenstadt beauftragten "Projektgruppe immakom" wurde nun vor Kurzem beschlossen, die Idee "Kunstschaufenster" erneut aufzugreifen und um Industrie- und Handwerksschaufenster zu erweitern. "Wir haben produzierendes Gewerbe in der Stadt, Firmen, die Artikel produzieren, die deutschlandweit und darüber hinaus vertrieben werden", erläutert Soldner das Vorhaben. "Die Menschen hier wissen oft gar nicht, was sich hinter einem solchen Betrieb verbirgt." Er habe bereits mit Industrie- und Handwerksbetrieben in Eberbach gesprochen, einige seien bereit, sich zu beteiligen und von ihnen produzierte Artikel samt zugehörigen Informationen in einem Schaufenster auszustellen. Derzeit werde eine Liste der Hauseigentümer erstellt, die es zwecks Zur-Verfügung-Stellens ihrer leer stehenden Geschäfte anzusprechen gelte. "Wir hoffen da auf Unterstützung." Man werde dafür Sorge tragen, dass dort mit möglichst geringem Aufwand etwas ausgestellt werden könne, betont Soldner. Und: die bestehenden Kunstschaufenster bleiben erhalten und werden ins neue Konzept mit einbezogen. Gewünscht sei eine lebendige Mischung aus Kunst, Handwerk und Industrie, als Marketinginstrument bzw. als Werbung für die Stadt. "Wir möchten mit den Leerständen positiv-kreativ-konstruktiv umgehen, wohl wissend, dass wir das eigentliche Problem - die Leerstände - damit nicht lösen können."

Und dann hat Soldner noch eine weitere Idee, um das optische Erscheinungsbild leer stehender Geschäfte ein wenig aufzupeppen. Durch einen Bekannten erfuhr er von Bushmills, einem kleinen Ort in Nord-Irland mit einer berühmten Whiskey-Destillerie, Zigtausenden Besuchern jedes Jahr und dennoch sterbenden Geschäften. Hier hatte eine findige Werbeagentur die Idee, der Trostlosigkeit, der Leere dadurch zu begegnen, dass man die Straßen so gestaltete, wie sie früher einmal waren: indem man durch täuschend echt wirkende Foto-Folien, auf Türen und Fenster geklebt, Geschäftsleben vortäuschte. Gemeinsam mit Bernd Grove von der Eberbacher Werbeagentur, die seinerzeit auch die "Kunstschaufenster" bewarb, schaute Soldner sich die Sache vor Ort an - und war fasziniert. In einem von Groove erstellten Fotobuch brachte man Eindrücke vom Gesehenen mit nach Eberbach. "Vielleicht sagt ja der eine oder andere Hausbesitzer: ‚Hey, das ist mal was ganz Anderes, macht mir sowas an die Fenster‘", wünscht sich Soldner.

Eine Symbiose aus Sein und Schein ähnlicher Art hat der Kulturamtsleiter vor Kurzem bereits in Szene gesetzt. "Wenn man auf den Bahnhof zulief - war das nicht ein trauriger Anblick?" fragt Soldner. Die Wohnungen im Gebäude stehen seit Jahren leer - wie könnte man den Eindruck, nicht zuletzt für Gäste der Stadt, positiver gestalten? In Absprache mit Bahn und Denkmalschutz hängten Soldner und Kulturamtsmitarbeiter Bernhard Walter vor ein paar Wochen nun Vorhänge an den Fenstern im rechten Teil des Bahnhofsgebäudes auf und stellten Kunststoffblumen hinein.

Ergebnis: Schon sieht es aus wie bewohnt, strahlt Freundlichkeit und Lebendigkeit aus. Die Gestaltung weiterer Fenster sei in Planung, informiert Soldner. Und mit der Umsetzung des neuen Konzepts zur Altstadtbelebung wolle man im Herbst richtig durchstarten.