Eberbach. (by) Nicht ganz pünktlich zum 11.11., aber jetzt druckfrisch erhältlich ist der Flyer zu den närrischen Tagen. Hier sind auf acht Seiten alle Fasnachtstermine in Eberbach und Umgebung zu finden. Seit letztem Jahr wird der Flyer von „Le Tour de Bütt – Die Eberbacher Kneipen-Sitzung“ produziert und finanziert. Bei „Le Tour de Bütt“ handelt es sich um eine Gemeinschaftsproduktion der drei Vereine KG Urmel, Club Eulenspiegel und KG Kuckuck.

In diesem Rahmen wird auch das Geheimnis um die teilnehmenden Lokale 2020 gelüftet. Neben den gesetzten Lokalen „Zur Pfalz“ und „Grüner Baum“ – beide sind seit dem Start der Tour 2007 dabei – werden bei der 14. Auflage folgende Eberbacher Gastronomiebetriebe mit dabei sein: „Little Italy“, „Altes Badhaus“ und das Restaurant „Am Leopoldsplatz“. Fünf Büttenredner der drei Eberbacher Vereine ziehen am Freitag, 21. Februar, durch die fünf Lokale und veranstalten so fünf Sitzungen gleichzeitig. Was die Stimmung ausmacht, ist das „Wohnzimmerflair“ in den Gaststätten. Die Aktiven stehen inmitten der Bestuhlung und sind so mitten unter den Gästen.

Die Karnevalgesellschaft Kuckuck startet am Dienstag, 1. Januar, mit dem Neujahrsempfang im Ratssaal. Die erste Prunksitzung findet am Samstag, 8. Februar, statt, tags darauf ist um 14.11 Uhr der Kinderfasching. Am Freitag, 14., und Samstag, 15. Februar, folgen die zweite und dritte Prunksitzung, die alle um 19.11 Uhr beginnen. Die Seniorensitzung ist am Samstag, 22. Februar, um 15.11 Uhr im Seniorenheim „Lebensrad“. Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen ist am Samstag, 25. Januar, von 11.11 bis 14.11 Uhr im Kuckucksnest am Jahnplatz.

Die Prunksitzungen des Club Eulenspiegel finden am Samstag, 1., Freitag, 7., und Samstag, 8. Februar, in der Festhalle Rockenau statt. Beginn ist jeweils um 19.11 Uhr. Der Kartenvorverkauf ist am Samstag, 28. Dezember, von 14 bis 15.30 Uhr im Feuerwehrhaus Rockenau. Der Kinderfasching ist am Sonntag, 16. Februar, um 15 Uhr in der Festhalle, die Seniorensitzung am gleichen Tag um 14.11 Uhr im Curata-Seniorenheim.

Die Karnevalgesellschaft Urmel hält ihre drei Prunksitzungen am Freitag, 7., Samstag, 8., und Samstag, 15. Februar, jeweils um 19.31 Uhr im Sportheim in der Au. Dort findet auch der Kinderfasching am Sonntag, 16 Februar, um 14.31 Uhr statt sowie der Kartenvorverkauf am Samstag, 25. Januar, von 10 bis 12 Uhr.

Weitere Veranstaltungen sind am Samstag, 1. Februar, um 20.11 Uhr Fire Feier, die Faschingsparty der Feuerwehr, in der Stadthalle; am Freitag, 21. Februar, um 20.11 Uhr das Faschingstreiben in der Sängerhalle Igelsbach; am Samstag, 22, Februar, um 19.11 Uhr de Hüddefasching in der Concordia-Hütte und um 20.11 Uhr der Faschingsroch im Schützenhaus Pleutersbach; am Montag, 24. Februar, um 14.11 Uhr der Kinderfasching in der Sängerhalle Igelsbach; am Dienstag, 25. Februar, um 20 Uhr das Feuerrad in Pleutersbach. Der große Gaudiwurm zieht am Faschingsdienstag, ab 14.11 Uhr durch die Stadt. Zum Abschluss findet am Aschermittwoch, 26. Februar, um 11.12 Uhr das Geldbeutelwaschen am Neckarlauer statt.

In einer Auflage von 5000 Stück gedruckt, wird der Fasnachtsflyer an den üblichen Auslagestellen im Handel und Gastronomie zu finden sein.