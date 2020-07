Von Martina Birkelbach

Eberbach. Wenn im Wald ein Unfall passiert, kann es auch für den Rettungsdienst brenzlig werden, denn nicht alle Wege sind – etwa für Krankenwagen – befahrbar. Gerade zur Zeit der Holzernte können Wege auch gesperrt sein und das Navigieren im Wald ohne Ortskenntnis ist schwierig. "Waldarbeit ist eine gefährliche Sache", sagt der Leiter des Kreisforstamts Manfred Robens. Dabei ist es existenziell, dass Menschen, die einen Unfall im Wald haben, schnell geholfen werden kann. Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Reichert und dem kommissarischen Leiter der Stadtförsterei Joachim Meier sowie dem Trainee (früher Referendar) Mario Herz stellte Robens am Dienstag auf dem Breitenstein die neuen Rettungspunkt-Schilder vor.

"HD 221" heißt der Rettungspunkt auf dem Parkplatz des Breitensteins. Die Bezeichnung des Rettungspunktes besteht immer aus der vorangestellten Kreiskennung (in Anlehnung an das Kfz-Kennzeichen, also HD), so dass bei Punkten im Grenzgebiet keine Verwechslungsgefahr besteht. Auf dem türkisfarbenem Blechschild ist weiterhin zu lesen: "Notruf 112 wählen, Rettungspunktnummer angeben (also in dem Fall die 221), Hier auf Rettungsdienst warten." Selbstverständlich können die Rettungspunkte nicht nur von Forstarbeitern genutzt werden, sondern auch von anderen Waldbesuchern. "Spaziergänger, Freizeitsportler gerade in diesen Corona-Zeiten zieht es immer mehr Menschen in den Wald", betont Bürgermeister Reichert.

Laut Meier hat es in den vergangenen sechs Jahren zwei schwere Unfälle im Wald um Eberbach gegeben.

Die Rettungspunkte wurden von den Forstverwaltungen im Rahmen der "Rettungskette Forst" bundesweit eingerichtet. Sie liegen in der Regel außerhalb des Waldes an öffentlichen Straßen, an prägnanten Punkten wie Straßenkreuzungen, Parkplätzen oder öffentlichen Gebäuden und decken im Rhein-Neckar-Kreis alle Waldbereiche ab. Bei Abgabe eines Notrufs kann mit der Angabe des nächstgelegenen Rettungspunktes der Rettungsdienst zu dem bekannten Ort fahren. Dort wird der Rettungsdienst von einem Ortskundigen empfangen und zur eigentlichen Unfallstelle geführt.

Das System setzt voraus, dass bei gefährlichen Tätigkeiten im Wald wie etwa der Arbeit mit der Motorsäge – stets zwei Personen zusammenarbeiten. So kann im Notfall eine Person die Erstversorgung des Verletzten übernehmen, den Notruf absetzen und anschließend den Rettungsdienst in Empfang nehmen. Wesentlich sicherer ist es laut Robens und Meier, wenn in Dreiergruppen gearbeitet wird. Denn dann kann eine Person an der Unfallstelle den Verletzten betreuen, während die andere Person den Rettungsdienst zur Unfallstelle lotst.

Vorab wurden laut Robens alle 220 Rettungspunkte des Rhein-Neckar-Kreises auf ihre Aktualität hin überprüft und die neuen Daten an die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar in Ladenburg übergeben. Dabei hat der Rhein-Neckar-Kreis dann auch in die kreisweite neue Beschilderung investiert. Die Aufstellung der rund 30 Schilder auf Eberbacher Gemarkung wurde sukzessive und seit Anfang April überwiegend von der Stadtförsterei übernommen.

Digital sind die Rettungspunkte für jeden über die App "Hilfe im Wald" einsehbar, die auf Smartphones oder Tablets installiert werden kann. Wer sich die Pläne vorher runterlädt, kann alles im Notfall ohne Netz auch offline lesen. Die Odenwald-Wanderkarten des Naturparks sind laut Meier ebenfalls inzwischen mit den Rettungspunkt-Symbolen versehen.