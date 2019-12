Ihren Bewegungsdrang ausleben dürfen Kinder jeden Alters künftig auf einem Grundstück am Wolfsacker, das die Stadt mit zahlreichen Spielgeräten ausstatten will. Foto: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Auf tausend Quadratmetern Fläche möchte die Stadt im Neubaugebiet Wolfsacker/Schafacker einen großzügigen Kinderspielplatz mit attraktiver Ausstattung schaffen. Der Bauausschuss gab dieses Konzept jetzt mit einer Enthaltung frei. Außerdem auf der Tagesordnung: Ein Bauherr, der einen Teil des Parkplatzes am ehemaligen Gasthaus „Kühler Krug“ bereits ungenehmigt als Lagerplatz eines Zimmereibetriebs nutzt, bekam anstelle der nachträglichen Genehmigung eine Missbilligung ausgesprochen und muss die Fläche räumen.

Für die Kleinsten bis zu drei Jahren soll es im städtischen Neubaugebiet am Ohrsberg einen Rutsch- und Kletterturm mit Sandspielgeräten geben, dazu im Sand weiteres Spielgerät wie Sandwippe und Sandtrommel und eine Kleinkinderschaukel. Im oberen Bereich der Anlage zum Hang hin sollen sich Jungen und Mädchen bis zu zwölf Jahren austoben dürfen. Für sie ist ein Rutschenturm geplant, es soll jede Menge Netze und Balken zum Klettern geben, eine Hangelleiter und Balancierseile und all das mit reichlich Platz außenrum. Zum Klettern wird auch der Hang selbst genutzt, wo Kletterrampe und Hangleiter hin sollen. Auch eine Slackline ist vorgesehen. Die umzäunte Anlage soll zwei Eingänge erhalten: den Hauptzugang zur Straße „Im Wolfsacker“ und eine Seitentür zum angrenzenden Parkplatz am Friedhof hin.

Allein für die Spielgeräte will die Stadt 44 000 Euro ausgeben. Deren Montage, die Einfriedung der Anlage mit einem Doppelstegmattenzaun, die Lieferung und Pflanzung von Bäumen und anderem Grün mit einbezogen, rechnet sie mit Kosten von 110 000 Euro. Doch das Neubaugebiet und auch die umliegenden Wohngebiete soll durch diesen Quartierspielplatz in fußläufiger Nähe eine deutliche Aufwertung erfahren und jungen Familien mit Kindern ein attraktives Spiel- und Bewegungsangebot machen.

Die Finanzierung ist gesichert. Im laufenden Haushalt sind für Investitionen in die Neugestaltung der Spielplätze 120 000 Euro eingestellt, die jetzt für 2020 neu beantragt werden. Spielgeräte und Einfriedung sollen jetzt öffentlich ausgeschrieben werden. Wobei auch eine von der CDU angeregte, direkt in den Hang gebaute Rutsche Berücksichtigung finden könnte.

Dass er einen Teil des Parkplatzes am ehemaligen Gasthaus „Kühler Krug“ eigenmächtig zum Lagerplatz eines örtlichen Zimmereibetriebs umfunktioniert hat, ließ man einem Eberbacher Bauherrn nicht durchgehen. Der Ausschuss verweigerte dem Mann eine nachträgliche Genehmigung dieser Umnutzung, die er laut Bauverwaltungsleiter Karl Emig „sowieso nicht bekommen hätte“, und missbilligte sein Vorgehen ausdrücklich.

Der Platz liegt im Bebauungsplan-Bereich „Böser Berg/Gretengrund“. Und dem Bauherrn wird zweierlei angekreidet: dass die der Stadt vorgelegten Planunterlagen nicht mit den örtlichen Gegebenheiten überstimmen, und dass zweitens als Lagerfläche überplant wurde, was im Bebauungsplan als private Grünfläche ausgewiesen ist. Diese Fläche, so Emig auf Nachfrage von Lothar Jost (AGL), ist für den Mann tabu.

Karl Braun (CDU), der sich in dieser Frage der Stimme enthielt, sah darin ein grundsätzliches Problem berührt: die Zweckentfremdung von Garagen und Carports mit der Folge, dass private Pkw vermehrt im öffentlichen Raum geparkt werden. Dies müsse von der Stadt insgesamt beanstandet werden, forderte er.