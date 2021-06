Eberbach. (MD) Kräftig gebaut wird derzeit an der neuen Küche fürs Lebensrad im Schafwiesenweg. Der eingeschossige Bau besteht überwiegend aus Beton-Fertigteilen, die vom Werk in Kirchardt per Lkw angeliefert und von einem Autokran an ihre Position gehievt wurden. Eine Baufirma aus Dallau montiert diese zurzeit. Kosten soll das Projekt mit einer Grundfläche von 200 Quadratmetern 1,5 Millionen Euro, die im Haushalt des Vereins Stiftung Altersheim eingestellt sind. Momentan zählt der Verein 320 Mitglieder. Die Fertigstellung der neuen Küche ist laut Vorstandsmitglied Heiko Stumpf für Frühjahr/Sommer 2022 vorgesehen.

"Wir sind gut in der Zeitschiene". Dann wird die immer noch in Betrieb befindliche Küche im Dr. Schmeißer-Stift an der Friedrich-Ebert-Straße aufgegeben. Der umständliche Essenstransport gehört dann der Vergangenheit an.

Wie Heimleiterin Doris Popp erläuterte, werde man dann zwar mit überwiegend neuen Geräten das Essen für die Bewohner und das mobile Essen kochen.

Einige Geräte habe man aber bereits schon neu anschaffen müssen, da die bisherigen ihren Geist aufgegeben hatten.

Derzeit wohnen im 2010 eingeweihten Lebensrad um die 80 Menschen, die von einer Mitarbeiterzahl in etwa gleicher Größenordnung umsorgt werden.

Wegen der Corona-Pandemie konnten vorerst keine Versammlungen des Vereins abgehalten werden. Daher sei man auch bei der Nachnutzung des seit über zehn Jahren leer stehenden Dr. Schmeißer-Stifts noch nicht weitergekommen, gibt Heiko Stumpf Auskunft.