Die Bauarbeiten für die neue Urologie in der GRN-Klinik Eberbach verzögern sich im Innen- und Außenbereich. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Lange Zeit war die Leitung der GRN-Klinik in Eberbach optimistisch, dass die Arbeiten am Neubau der Urologie wie geplant im Oktober abgeschlossen werden können. Inzwischen ist November und gearbeitet wird noch immer. "Für die Verzögerungen gibt es mehrere Gründe", sagt Ralf Geiger, stellvertretender Klinikleiter. Der Bezug des Neubaus durch die Urologie war ursprünglich für Ende dieses Jahres geplant. "Das können wir damit leider nicht mehr einhalten. Wir rechnen aber damit, dass wir den Neubau im ersten Quartal 2022 für die medizinische Versorgung nutzen können", so Geiger weiter. Arztpraxen, die Teile des Neubaus zur Miete nutzen, seien von den Verzögerungen ausgenommen und können voraussichtlich noch Ende des Jahres die Räume beziehen.

Ein wesentlicher Grund für die Verzögerungen ist ein Wasserschaden, der während der Bauarbeiten aufgetreten ist. Regenwasser ist ins Innere des Gebäudes geraten, was entsprechend Verzögerungen nach sich zieht. "Wir vermuten, dass das Wasser an einer Verbindungsstelle eines Abwasserrohres ausgetreten ist. In der Folge wurden Wände und Estrich feucht. Die Ursache wurde inzwischen beseitigt. Die betroffenen Bereiche wurden getrocknet und der Innenausbau wird in diesem Bereich nun fortgesetzt. Das ganze Prozedere hat uns allerdings Zeit gekostet", erklärt Ralf Geiger.

Zudem gebe es aus verschiedenen Gründen Verzögerungen beim Bodenbelag. Auch hätten manche Firmen Schwierigkeiten, den vereinbarten Zeitplan einzuhalten. "Die Gründe dafür sind vielfältig und bundesweit sichtbar. Der sehr eng getaktete und verzahnte Zeitplan wurde dadurch an einigen Stellen extrem belastet. Nicht alle Zeitverzögerungen konnten kompensiert werden", so Geiger. "Mit Kostensteigerungen aufgrund der Verzögerungen rechnen wir zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht."

Derzeit werden letzte Arbeiten am Innenausbau vorgenommen. Dazu gehören unter anderem Bodenbeläge, Trockenbau, Decken, Schreinerarbeiten, Medizintechnik usw. "Der Innenausbau sei damit weitestgehend fertiggestellt. Es laufen Endmontagen sowie Leistungsabnahmen und Inbetriebnahmen von technischen Anlagen und Geräten. "Die Arbeiten an der Außenfassade und im Außenbereich können ebenfalls in Kürze abgeschlossen und abgenommen werden", teilt Geiger weiter mit.

Ein deutlich höheres Patientenaufkommen machten den Neubau der Urologie, die bislang im ersten Stock des Altbaus aus den 1970er-Jahren untergebracht ist, erforderlich. Mit dem Neubau geht die Anschaffung neuer modernster Geräte einher. So entstehen für 19,8 Millionen Euro im Erdgeschoss des Neubaus auf 1760 Quadratmetern eine neue Urologie mit mehreren Untersuchungs- und Behandlungsräumen sowie zwei Operationssälen. Im ersten Stock entstehen Räumlichkeiten für eine Dialysepraxis (940 m2) und eine Radiologische Praxis (293 m2), die eine unmittelbare Anbindung an die Klinik haben, so dass Synergien genutzt werden können. Im zweiten Stock ist die Lüftungstechnik untergebracht

Finanziert wird der Bau durch das Land Baden-Württemberg (7,6 Millionen Euro), eine Spende von der Dietmar-Hopp-Stiftung (5,5 Millionen Euro), den Rhein-Neckar-Kreis (2 Millionen Euro) und einen Kredit der GRN (4,7 Millionen Euro). Baubeginn war im September 2019, zuvor war im Juni 2019 das ältere der beiden Schwesternwohnheime abgerissen worden.