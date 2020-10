Auf dem Breitenstein sorgt der NABU seit mittlerweile vierzig Jahren für den Neuanbau traditioneller Obstbaum-Hochstämme. Jetzt will er da oben auch Eigentümer von nicht genutzten Flächen zur Baumpflanzung animieren. Foto: Stefan Weindl

Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Sie haben einmal die Landschaft geprägt, die knorrigen alten Obstbäume, hoch gewachsen, mit dichten Kronen und ausladenden Ästen. Auf alten Fotos kann man sie noch sehen und in Bilderbüchern, Sinnbild für heile Welt, Geborgenheit, Heimat. Sie sind verschwunden wie Kornblumen und Mohn von den Äckern, wie Leiterwagen und Pferd. Wie bald auch Bienen und Vögel?

Der Hausbaum von früher: ein mächtiger Obstbaum, die Klassiker Kirsche und Nuss, Apfel und Birne. Sie standen entlang der Straßen, die die Dörfer verbanden, an den Ortsrändern und überall auch auf großen Wiesen. Bereits im 16. Jahrhundert wurde die Anpflanzung von Obstbäumen als Teil einer hochwertigen Nahrungsversorgung von der Obrigkeit nachdrücklich gefördert und gefordert. Im 19. Jahrhundert begann man in großem Stil, Hochstämme auf Sämlings-Unterlage anzubauen, zusammen mit Kartoffeln oder anderen Feldfrüchten, mancherorts sogar mit Getreide.

Mit dem Aufkommen der Milchwirtschaft wurde die Nutzung als Gras- und Weideland attraktiver, auch im Odenwald entstanden nun Streuobstwiesen. Noch in den 30-er Jahren galt das Neckarland als obstreichste Landschaft in Deutschland, schreibt Heini Rumetsch, Gründer der NABU-Gruppe Eberbach, in seinem Buch über den Breitenstein.

Hier stellte die Stadt ab dem 18. Jahrhundert den Bewohnern Grundstücke zur Selbstversorgung zur Verfügung, sie musste sie nur selbst roden und die Wege anlegen. Und Mist mit Handkarren nach oben bringen. Der Boden war karg, Wasser gibt es auf dem Breitenstein auch nicht, der Ackerbau blieb eine Episode, das Obst aber wurde geschätzt: die Äpfel vor allem.

Legendär war der vom NABU gerettete Eberbacher Seitenrück, auch Buckelapfel genannt, Birnen, Kirschen, Nüsse. Hochstamm-Obstbäume haben eine Lebensdauer von 60 bis 100 Jahren, Anfang der 1950-er Jahre pflanzte die Stadt auf ihren Grundstücken auf dem Schollerbuckel neue Bäume, private Grundstückseigentümer zogen nach.

Die Situation änderte sich aber schnell und grundlegend, wirtschaftlich und sozial. Mit der Gründung der EWG 1957 sollte der baden-württembergische General-Obstbauplan heimisches Obst auf dem gemeinsamen Markt wettbewerbsfähig machen. Mit Flurbereinigungen und Rodungsprämien; Halb- und Niedrigstämme, die weniger Platz brauchen und sich effizient abernten lassen, waren jetzt angesagt. Und die Konzentration auf wenige Sorten, die vor allem ertragssicher und gut lagerfähig sein sollten. Obst wie vom Fließband, makellos, wurmfrei, wie gemalt, ein Apfel gleicht dem anderen. Es verschwindet die Vielfalt der Sorten und der Unterschiede im Geschmack.

Mit der Milchquoten-Regelung wurden Wiesen als Futterlieferant für die Kühe sowieso nicht mehr gebraucht, dafür Land für Straßen und neue Siedlungen; Obst gab es inzwischen einfach und billig und zu jeder Zeit im Supermarkt.

Wie Reservate bleiben Streuobstwiesen dort noch, wo eine andere Nutzung nicht lukrativ ist, für die Besitzer sind sie kaum noch von Interesse. Nach 1960 gab es kaum noch Neu-Pflanzungen, weiß Heini Rumetsch. Die Eigentümer von damals leben nicht mehr, ihre Erben sind oft weit weg, viele wissen wahrscheinlich nicht einmal von diesem Besitz. Um viele Grundstücke kümmert sich seit Jahren niemand.

Von früher einmal 3000 Bäumen existiert nur noch etwa die Hälfte. Auch sie werden in absehbarer Zeit absterben. Wenn der Charakter des Breitensteins erhalten werden soll, muss dringend nachgepflanzt werden. Auch als Lebensraum für Insekten und Vögel, die da sind da, weil die Bäume da sind.

Seit 1980 wurden durch die Initiative des NABU weit über 600 Obstbaum-Hochstämme ausgebracht, verschiedene Aktionen sollen die Eberbacher Bevölkerung mit einbinden, von der Zusammenarbeit mit dem Naturparkzentrum bei der Gestaltung des Naturparks Neckartal-Odenwald erhofft man sich weitere Synergieeffekte.

Vor allem aber appelliert man an die Eigentümer (und da wiederum in erster Linie an die Stadt), neue Obstbäume – traditionelle Hochstämme – zu pflanzen; die Beschaffung wird vom NABU unterstützt. Des weiteren sollten Eigentümer überlegen, ob sie ihr nicht genutztes Obst-Grundstück verkaufen oder verpachten oder Interessierten zur Verfügung stellen. Letzteres ist vorerst noch ein Gedankenspiel, das aber für Heini Rumetsch durchaus realistisch vorstellbar ist.