Eberbach. (pol/mare) Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße B37 in Eberbach. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Motorradfahrer dabei verletzt.

Gegen 14.35 Uhr fuhren die beiden unfallbeteiligten Motorradfahrer auf der Uferstraße, als an der Einmündung zur Gammelsbacher Straße ein Autofahrer an der Ampel sein Auto abbremste. Der 17-jährige Motorradfahrer fuhr auf seinen Vordermann auf.

Er versuchte noch durch eine Notbremsung, eine Kollision zu verhindern. Dabei hob jedoch das Hinterrad seines motorisierten Zweirades ab, der junge Mann überschlug sich und prallte mit Hüfte und Kopf auf die Fahrbahn. Der 48-jährige Fahrer des vorderen Motorrads blieb abgesehen von einem Schock unverletzt.

An den Motorrädern entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Der gestürzte Kradfahrer kam nach medizinischer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Derzeit soll keine Lebensgefahr bestehen. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Polizeirevier in Eberbach aus geführt.