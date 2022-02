Soll in Eberbach innerorts überall Tempo 30 gelten? Foto: Archiv/cum

Eberbach. (fhs) Fahrradfahrer fühlen sich sicherer und Mütter haben weniger Bedenken, kleine Kinder beim Bummeln in der Innenstadt auch mal von der Hand zu lassen: autofreie Flächen gelten als Zonen erhöhter Lebensqualität bei Städteplanern. Und wenn schon nicht ganz ohne Autos, dann wenigstens mit möglichst herabgesetzter Geschwindigkeit – etwa Tempo 30 innerorts statt 50 Stundenkilometern. Eine Institution, die sich zum Ziel gesetzt hat, dies flächendeckenddurchzusetzen, ist die Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten – eine neue kommunale Initiative für stadtverträglichen Verkehr".

Ihr soll die Stadt Eberbach beitreten, schlägt die Stadtverwaltung kommenden Donnerstag dem Gemeinderat vor.

In der Vorlage zur Sitzung am Donnerstag, 17. Februar, ab 17.30 Uhr im großen Saal der Stadthalle heißt es, dass es der Initiative um mehr Sicherheit geht, aber auch ums Absenken der Lärmbeeinträchtigung und des CO2-Ausstoßes sowie darum, Innenstädte wieder attraktiver für Fußgänger zu machen.

Dabei soll der Autoverkehr aber nicht verteufelt und ganz ausgetrieben werden. Den schwächeren Verkehrsteilnehmern sollen aber mehr Möglichkeiten verschafft werden, Autos auf Augenhöhe und sicher im gleichen öffentlichen Raum zu begegnen.

Bei den konkreten Maßnahmen will diese Initiative durchaus auch berücksichtigen, dass Busse oder etwa Straßenbahnen in der Innenstadt nicht dadurch gegenüber dem Individualverkehr benachteiligt werden, in dem sie niedrigere zulässige Höchstgeschwindigkeiten vorgeschrieben bekommen. Für Ausnahmen und Sonderregeln soll es Untersuchungen geben. Ebenso zur Radverkehrsinfrastruktur und zur Vorbeugung möglicher Verdrängungseffekte auf andere Straßen.

Eberbachs Gemeinderäte müssen entscheiden, ob sie dieser Initiative beitreten wollen oder nicht. Sie wird bislang von beinahe 60 Städten und Gemeinden im gesamten Bundesgebiet unterstützt, darunter Mannheim und Karlsruhe. Anfang Februar hatte der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats das Thema bereits nicht-öffentlich vorberaten.