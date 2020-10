Eigentlich sollten rund 80 Personen bei der Verabschiedung in der Stadthalle dabei sein. Coronabedingt waren es am Mittwoch dann nur 8 im Horst-Schlesinger-Saal des Rathauses. Foto: Martina Birkelbach

Der Mannheimer Polizeipräsident Andreas Stenger (l.) verabschiedet den Eberbacher Revierleiter Gerd Lipponer in den in den Ruhestand. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. An die 80 Personen hätte der Erste Polizeihauptkommissar Gerd Lipponer gerne bei seiner Verabschiedung dabei gehabt, mit 43 und Hygienemaßnahmen wurde in der Stadthalle geplant, übrig blieben wegen steigender Infektionszahlen und "Pandemiestufe 3" am Mittwoch 8 im Horst-Schlesinger-Saal des Rathauses. Dennoch: Die kleine Gruppe machte das Beste draus und so wurde der Abschied des 61-jährigen Eberbacher Revierleiters doch noch recht stimmungsvoll – aber auch sehr emotional.

Gleichzeitig wurde Lipponers Nachfolger in sein Amt eingeführt. Ab November wird der 58 Jahre alte Erste Polizeihauptkommissar Ralf-Peter Schwindt, bisheriger stellvertretender Revierleiter Neckargemünd, die Leitung des Eberbacher Polizeireviers übernehmen.

"Wir haben lange gerungen, um einen gebührenden Abschied zu ermöglichen", betonte Andreas Stenger, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Mannheim. Doch auch wenn vielen Leuten abgesagt werden musste, habe man sich für "dieses Format" entschieden. Es hat ihm persönlich auch schon wehgetan, dass Lipponer der Einsatz bei seinem 20. Kuckucksmarkt "nicht gegönnt war". Natürlich hat er das RNZ-Video aus dem Fährhäuschen angeschaut. Stenger: "Lipponer hat das Revier hervorragend gemanagt – auch in schwierigen Zeiten. Er hat Spuren hinterlassen."

Gerd Lipponers Abschied vom Eberbacher Kuckucksmarkt Kamera: Martina Birkelbach / Produktion: Reinhard Lask

Als Dank und Anerkennung überreichte der Polizeipräsident neben der Urkunde und einer Medaille auch den "legendären Pensionsausweis". "Zu treuen Händen" übertrage er das Revier an Schwindt, mit dem "die bestmögliche Personalauswahl" getroffen wurde. "Gerade in kleinen Einheiten braucht man Leute mit besonderen Fähigkeiten", so der Polizeipräsident. Blumen gab’s für Lipponers Ehefrau Brigitte: "Jetzt haben Sie ihn, Sie werden schon sehen, was Sie davon haben", so Stenger lachend. "Wenn er mal spät heimkommt, denken Sie an die Blumen", sagte er, als er Schwindts Ehefrau Sabine einen gleichen Strauß überreichte. Zum Thema Corona sagte er: "Wir werden alles tun, um einen erneuten Lockdown zu verhindern".

Dieter Hoffert, Leiter der Schutz- und Verkehrspolizei Mannheim, verabschiedete sich von Lipponer im Namen aller Leiter der Abteilungen. Er wies auf den "bemerkenswerten beruflichen Weg" hin. Neben Lipponers "spürbarer Empathie" habe er stets "die rechtlichen Kenntnisse sehr geschätzt" und immer für das Revier, die Ausstattung und Mitarbeiter gekämpft. Neben einem Bild der Kollgen überreichte Hoffert "als Highlight" einen Kuckuck aus Stoff mit "Sound" und Gutscheine. "Die Gutscheine sind auch für Bücher über das Verfassungsrecht einsetzbar", sagte er lachend.

"Es war mir Freude und Ehre zugleich, mit Ihnen zum Wohle der Menschen zusammenzuarbeiten", wandte sich Bürgermeister Reichert an Lipponer. Es sei eine "konstruktive Zusammenarbeit mit Respekt" gewesen. "Sie hätten eine große Verabschiedung verdient gehabt", betonte das Stadtoberhaupt. Gerne hätte er dem "Herrn der Ringe" (Zitat RNZ) und dem "Mann der Empathie" auch "seinen letzten Kuckucksmarkt" gegönnt. In der sehr kleinen Runde übermittelte der Reichert auch die Grüße seiner Amtskollegen Jan Frey (Schönbrunn) und Volker Reibold (Heddesbach) sowie die des DRK. Als Präsent gab es ein Bild mit der ältesten Stadtansicht. Auch von Dieter Klumpp von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit gab es ein Bild als Geschenk der Kollegen.

Den Nachfolger Schwindt hieß das Stadtoberhaupt "Herzlich Willkommen". Für ihn gab es eine eisgekühlte Viktoria-Torte und einen Eberbach-Pin. Letzteren musste der Polizeipräsident erst wieder rausrücken; er hatte ihn eingesteckt, weil er dachte, es wäre ein Geschenk für ihn.

Lipponer selbst hatte nach 42 Jahren im Polizeidienst (20 in Eberbach) noch eine Geschichte auf Lager, die ihm durch die RNZ-Serie zu der Frage "ob im 2. Weltkrieg durch Flugblätter angekündigt worden war, dass am Heidelberger Schloss keine Bomben abgeworfen werden", in Erinnerung gekommen ist. Er schilderte, wie sich 1982 eine angebliche Fliegerbombe als altes Abwasserrohr entpuppte. Lipponer dankte allen, die ihn begleitet hatten, und nicht beim Abschied dabei sein konnten: Eberbach, Schönbrunn und Heddesbach für die gute Zusammenarbeit bei der kommunalen Kriminal- und Verkehrsprävention sowie Bürgerstiftung, TVE, Jugendhaus und den anderen Blaulichtorganisationen. Er dankte den Vertretern der Moschee und dem Türkischen Elternverein für die Hilfe bei der Flüchtlingsintegration und seine Kollegen "allen voran Stellvertreter Klaus Großkinsky", seiner Ehefrau und seiner Tochter. "Herzlichen Dank und macht’s gut", sagte er, bevor jeder seine eigene kleine Flasche Sekt öffnete.