Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Handwerkliches Geschick und technisches Interesse, Zuverlässigkeit und Gemeinschaftsgeist: Das passt als Anforderungsprofil fürs Kartoffelschälen wie für die Ausbildung zum Binnenschiffer. Früher mal lief das auf eins raus, jedenfalls auf dem Neckar, erzählt Eugen Emmig. "Schmälzer" nannte man da die Schiffsjungen. Man ließ die Anfänger erst einmal Küchenarbeit machen, dort konnten sie keinen Schaden anrichten; wofür Fett sonst noch gut war, lernten sie später. Wenige wissen so viel über die Neckarschifffahrt zu erzählen wie Eugen Emmig. Hineingeboren in eine Familie, in der von Vater- wie Mutterseite seit Generationen alle auf dem Neckar unterwegs waren. Einen großen Teil seiner Kindheit hat er auf dem Schiff verbracht, auf dem Schleppkahn seines Vaters. Er hat noch alle Techniken gelernt, auch wie man ein Schiff ohne Antrieb steuert. Später ist er den Rhein rauf und runter, von Basel bis Holland, mühelos kann er sich in sechs Sprachen unterhalten.

Zweimal in der Woche fährt er von seinem Haus in Eberbach auf die Bundesgartenschau in Heilbronn. Dort, an der Kraneninsel, liegt ein hundert Jahre alter Hafenschlepper als begehbares Zeitdokument. 1910 in Holland gebaut, mit Dampfantrieb, 1955 von der Schwaben-Reederei zum Schleppen der Salzkähne übernommen, 1957 umgebaut auf Diesel, frisch glänzt der Anstrich mit dem Namen "Hafenamt Heilbronn". Dem Neckar und der Binnenschifffahrt verdankte Heilbronn über Jahrhunderte seine Bedeutung und einen gewissen Wohlstand, sie sind eingebunden in das vielschichtige Konzept der Bundesgartenschau.

Der tägliche Technik-Check vor dem Start ist unabdingbar. Eine halbe Stunde dauert es, bis alles kontrolliert und geprüft ist. Fotos: Elisabeth Murr-Brück

Ein großer Teil des Geländes liegt im Bereich des früheren Winterhafens, der nach dem Krieg zugeschüttet wurde. Für die Buga wurde das schrottreife Schiff in der Neckarsteinacher Ebert-Werft schwimmfähig gemacht. Eugen Emmig ist einer von fünf ehemaligen Schiffsleuten um Wolfgang Baars aus Wimpfen, ehemals Kapitän zur See, die den Kahn weiter instandgesetzt und wieder hergerichtet haben haben, ehrenamtlich, über ein Jahr lang, in wöchentlichen Treffen. Jetzt zeigen sie den Gartenschau-Besuchern das Schiff, erklären die Technik und erzählen vom Leben und Arbeiten auf dem Schleppschiff.

Wenn Eugen Emmig über die Böschung zum Anlegeplatz geht, ist das für ihn jedes Mal ein bewegender Moment. In den letzten hundert Jahren hat sich hier nichts verändert, an diesen Pollern hat schon sein Urgroßvater seinen Kettenschleppkahn festgemacht. Er starb 1943, in dem Jahr, als Eugen Emmig geboren wurde. Für ihn schließt sich hier ein Kreis. Beim Wiederaufbau von Heilbronn nach dem Krieg hat sein Vater mit dem Schleppkahn Bauschutt und Steine aus dem zerbombten Hafenbecken nach Neckarsulm transportiert. Auf das Steuerrad im Heck, die "Haspel", legte er ein Brett und der kleine Eugen hatte ein Karussell.

Vom Osthafen aus waren sie oft mit dem Handwagen unterwegs. Mit Kohle aus abgesoffenen Wracks, selbst gekochter Seife, mit aus Schiffstauen geflochtenen Fußmatten. Bei den Bauern gab es dafür im Tausch Speckseiten, die waren überlebenswichtig, als "Leckdämmsel" zum Abdichten von Löchern im Bug: Speckseite drüber, ein Brett drauf genagelt, das hielt. Emmig kennt Geschichte und Geschichten ohne Ende, Historisches und Technisches, er scheint alles zu wissen, was mit Wasser und Schiffen zu tun hat.

Der Arbeitstag an Bord begann mit einem festen Ritual. Eugen Emmig nimmt die Kapitänsmütze ab, dreimal zieht er am Schellebemmel, dem geflochtenen Strang der Schiffsglocke, dreimal wegen der göttlichen Dreieinigkeit: "In Gottes Namen gute Fahrt". Aber eine halbe Stunde dauert es noch, bis die Maschine betriebsbereit ist.

Wenn sie über Nacht steht, könnte Wasser drin sein, die Dekompressionshähne müssen geöffnet werden, die beiden Pressluft-Flaschen - jede 200 Liter - geprüft. Immer mal wieder kommt was dazu, wie bei einem Auto-Oldtimer gibt es ständig was zu schrauben. Vor kurzem war die Brennstoffleitung undicht: "Man muss sich auskennen", sagt Eugen Emmig; die Binnenschiffer hatten eine komplette Werkstatt an Bord.

Auf dem Schiff sieht es aus "wie früher", Stand 1957 etwa. Im verglasten Steuerhaus wird es schnell heiß, wenn die Sonne scheint. Klimaanlagen gab es damals nicht, vorgeschrieben hingegen war ein Funkgerät, trotzdem brauchte man viel Übung und Erfahrung.

Es war eng an Bord, man konnte sich nicht aus dem Weg gehen: "Das ist eine größere Herausforderung als eine Ehe", sagt Eugen Emmig; Die Kajüte ist jetzt Ausstellungsraum, auf einem Monitor sieht man historische Film-Dokumentationen. Der Besuch auf dem Schiff: eine Zeitreise.