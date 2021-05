Von Christofer Menges

Eberbach. Am Sonntag macht in Eberbach das Freibad wieder auf. Auch Kneipen und Gaststätten dürfen unter Auflagen seit Mittwoch wieder öffnen. Ins kühle Nass im Bad oder ans kühle Nass im Biergarten oder am Tresen darf aber nur, wer nachweisen kann, dass er zweimal geimpft worden ist, bereits Corona hatte oder dass er innerhalb der zurückliegenden 24 Stunden negativ getestet wurde.

Nur haben die beiden offiziellen Testcenter in Eberbach in der Bahnhofpotheke am Bahnhofsplatz und der Mohren-Apotheke in der Bahnhofstraße am Pfingstsonntag und Pfingstmontag geschlossen. Die Stadtverwaltung war deshalb diese Woche in intensiven Gesprächen mit anderen Privatanbietern, um Teststellen aus dem Boden zu stampfen. "Wir führen schon den ganzen Tag über Gespräche", sagte Rainer Menges vom Ordnungsamt am Donnerstag. Am Freitag waren dann Interessenten, die zusätzliche Tests in Eberbach anbieten, gefunden. Im Gespräch waren Teststellen in der Au und auf dem Thononplatz. "Das wird aber nicht mehr klappen vor dem Wochenende", so Menges am Freitagmittag – auch weil die Anbieter Strom brauchten. So ist erst nächste Woche mit zusätzlichen Teststellen zu rechnen.

Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Nur in der Bahnhofapotheke waren schon am Donnerstag für Samstag fast alle Termine ausgebucht. "Wir rackern die ganze Woche, da geht nicht mehr", sagt Bahnhofapotheker Frank Knecht. Er verweist auf die auch am Pfingstwochenende geöffneten Testcenter in Neckarsteinach und Neckargerach. "Ich weiß, dass das unbequem ist, aber zumindest ist das eine Chance", so Knecht.

Das Bürgerteststelle im Neckargeacher Rathaus bietet am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr Tests an, am Montag von 14 bis 17 Uhr. Die Teststelle im Neckarsteinacher Bürgerhaus hat am Samstag von 10 bis 12 Uhr, am Sonntag von 12 bis 15 Uhr und am Montag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die Termine müssen vorher übers Internet vereinbart werden. Beide hatten am Freitag noch etliche Termine frei. Entscheidend ist dabei auch, dass es reicht, wenn der geforderte "tagesaktuelle" Testnachweis nicht älter als 24 Stunden ist. Wer also am Sonntagvormittag ins Schwimmbad oder zum Frühschoppen in den Biergarten will, kann das auch mit einem Test vom Samstagnachmittag.

Extraschichten am Sonntag und Montag sind in den Eberbacher Testcentern dagegen bislang nicht geplant. "Wenn wir mehr Helfer hätten vielleicht", sagt Knecht, "aber wir sind am Anschlag." Die Bahnhofapotheke hat schon das Testangebot am Samstag ausgeweitet. In der Mohren-Apotheke legt Regina Tschada auf Nachfrage von Kunden ebenfalls am Samstagnachmittag noch eine Extratestschicht ein. "Wegen des Sonntags hat noch niemand nachgefragt, das muss man sich mal überlegen", sagt die Apothekerin. Aber auch bei ihr ist schon im normalen Wochenablauf einiges los: "Wir testen von morgens bis abends", sagt Tschada.

Mit einem zugelassenen Laien-Selbsttest kann man sich von einem Wirt oder Friseur, dessen Dienstleistung man in Anspruch nimmt, einen 24 Stunden gültigen Testnachweis ausstellen lassen. Foto: Menges

Bei den Städtischen Diensten als Freibadbetreiber ist man sich des Problems durchaus bewusst: "Ich habe einige Berichte anderer Bäderbetreiber gelesen", sagt Michael Sigmund von den Städtischen Diensten, "die klagen alle über das Problem mit dem Testen und wenigen Impfungen. Es ist den Leuten auch schwer vermittelbar, dass sie für eine Betätigung im Freien einen Nachweis brauchen, beim Einkaufen in einer Schlange mit 20 Leuten aber nicht." Er habe auch schon Rückmeldungen bekommen, dass einige passionierte Schwimmbadbesucher mit den derzeitigen Umständen alles andere als glücklich seien. "Das Bad zu öffnen war Priorität Nummer Eins", sagt Sigmund, und das sei erst sehr kurzfristig wieder möglich geworden: "Jetzt versuchen wir das Bestmögliche daraus zu machen."

Wer keinen Test bekommt, aber dennoch partout ins Bad oder die Kneipe will, dem lässt die Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) noch zwei andere Möglichkeiten. Die eine ist ein durch den Arbeitgeber bestätigter Test. Wer am Samstagvormittag arbeitet, sich da testen und sich das bescheinigen lässt, hat zumindest bis Sonntagvormittag einen Nachweis.

Für die andere wird ein zugelassenes Testkit benötigt. Das gibt es für ein paar Euro im Handel zu kaufen. Mit dem kann man sich an Ort und Stelle unter Aufsicht desjenigen testen, "der der jeweiligen Schutzmaßnahme unterworfen ist", also des Wirts, Betreibers, Friseurs, sonstigen Dienstleisters oder Geschäftsinhabers. Der Dienstleister darf dann sogar eine für 24 Stunden gültige Testbescheinigung ausstellen, die sich von der Homepage des baden-württembergischen Sozialministeriums herunterladen lässt. Das hat das Sozialministerium auf Anfrage bestätigt. Einzige wesentliche Voraussetzung: Er muss zuverlässig sein und in der Lage, eine Gebrauchsanweisung zu verstehen. Im Freibad geht das nicht: "Wir hatten das überlegt, aber das können wir vom Personal nicht leisten", sagt Sigmund. Einfach nur zum Testen zum Friseur oder in die Kneipe geht aber auch nicht: Man muss sich dann schon die Locken ondulieren lassen oder zumindest eine Fanta trinken, also die Dienstleistung in Anspruch nehmen.

Aber wenn der Wirt mitspielt und mit ein bisschen Wartezeit aufs hoffentlich negative Testergebnis, kann man zumindest dort wieder rein ins Vergnügen – und das gilt für die nächsten 24 Stunden auch als Nachweis für andere Einrichtungen.