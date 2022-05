Von Uta Förster

Eberbach. Auf dem Neuen Markt traf sich am Samstag eine Reihe Freiwilliger, um Eberbach für den Frühling und Sommer frisch zu machen. Nachdem der "Frühjahrsputz" nun in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ausfallen musste, waren die Veranstalter froh, die Stadtputzaktionen wieder stattfinden lassen zu können. Aufgerufen zur Aktion "Sauberes Eberbach" hatten die Stadtverwaltung und die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG).

Zu Beginn begrüßte Denise Michalske vom Bürgerservice Kultur, Tourismus und Stadtinformation die Teilnehmer und dankte allen Helfern für ihre Bereitschaft, die Stadt mit aufzuräumen. Michalske teilte die Anwesenden in vier Gruppen ein, die jeweils einen Bereich der Stadt übernehmen sollten: die Innenstadt, den Bahnhof, den Ohrsberg sowie den Bereich auf der anderen Neckarseite zwischen dem Wasserspielplatz und dem Sportgelände in der Au.

Neben Privatpersonen hatten sich auch bestehende Gruppen wie das Jugendzentrum und die Pfadfinder zum Helfen angemeldet.

Sven Bauer, zweiter Vorsitzender der EWG, freute sich: "Die Pfadfinder sind immer dabei! Das ist echt toll!" Er ist auch der Meinung, dass so eine Aktion gut für den Zusammenhalt in einer Stadt wie Eberbach ist. Allerdings wollten sich immer weniger Leute selbst engagieren. Die Resonanz sei in diesem Jahr nicht so hoch gewesen, wie das in den Vorjahren der Fall war. Bauer: "Das ist überall zu spüren: in Vereinen, und eben auch bei so einer Aktion."

Der Bauhof stattete die Freiwilligen mit Westen, Handschuhen, Schaufeln, Eimern, Besen und Zangen aus, mit denen sie dem Dreck an den Kragen gehen konnten. Mit großem Engagement machten sich die jungen und jung gebliebenen Müllsammler auf den Weg. Vier Mädchen vom Jugendzentrum berichteten, dass sie sich auf den Vormittag freuen. Sie sagten, sie sind freiwillig dabei, und es mache ihnen Spaß.

Auch andere Helfer erklärten, dass es Spaß mache, in Gemeinschaft und bei so schönem Wetter etwas Sinnvolles zu tun. "Da braucht man nicht laufen zu gehen, sondern man kann sich auch so draußen körperlich betätigen!" ließ ein Mitwirkender verlauten.

"Wie die Schweine!", schimpfte ein freiwilliger Helfer als er beim Zusammenfegen allerlei Unrat aus den Ecken hervorholte, der dort nicht hingehört. Selbst auf dem Boden direkt neben den überall bereitgestellten Mülleimern waren achtlos weggeworfene Überbleibsel zu finden.

Auf die Frage, was denn am meisten weggeworfen wurde, war die einhellige Meinung "Zigarettenstummel." Aber auch Plastik, Verpackungen, Papier, Kaugummis und Schrott lagen verstreut in der Landschaft herum. Dies sieht nicht nur hässlich aus, sondern bringt auch gesundheitsschädigende und umweltbelastende Nebenwirkungen mit sich.

"Wir haben eine Wodka-Flasche und einen Klo-Pömpel gefunden", verkündeten die Pfadfinder-Kinder.

Auch Schuhsohlen, Pizzakartons und Glasscherben wurden von ihnen eingesammelt. Eine Dame, die sich bereits zum wiederholten Male bei dieser Aktion engagiert, schilderte, dass es teilweise gar nicht so einfach sei, die kleinen Müllschnipsel mit der Zange aufzunehmen. Eine andere Sammlerin sinnierte, dass ein Benimm-Seminar zum Thema "Was tun, wenn ich Müll habe und mich in einer Stadt befinde … und da sogar ein Mülleimer steht?!" doch für viele notwendig wäre.

Gegen Mittag trudelten nach und nach die verschiedenen Gruppen mit ihren prall gefüllten Müllsäcken wieder am Startpunkt ein. Dort hatte die EWG für sie bereits einen Imbiss vorbereitet. Mit Getränken, Fleischkäsebrötchen, und Grünkern-Küchle konnten sich die fleißigen Helfer stärken. An den Tischen entstanden lebhafte Gespräche. Es wurde sich über die Erfahrungen und besonderen Funde ausgetauscht. Vom Eiscafé Venezia erhielten alle teilnehmenden Kinder ein Eis. Bauhofleiter Joachim Galm, der mit einer Gruppe am Bahnhof unterwegs war, berichtete, dass allein von dort etwa 300 Kilo Müll zusammengekommen seien. "Ganz extrem war es an den Fahrradständern." Weiter gab er zu bedenken, dass Sauberkeit für das Erscheinungsbild einer Stadt entscheidend sei.

Mit dem Blick auf die mit Müllbeuteln gefüllten Pritschenwagen resümiert Denise Michalske, dass so ein Tag einem mal wieder die Augen dafür öffne, wie viel Müll da zusammenkommt und sich ansammelt: "Einmal im Jahr ist fast zu wenig für so eine Aktion."

Auch in den Stadtteilen Pleutersbach, Unterdielbach, Rockenau und Friedrichsdorf fand die Aktion am Samstag statt. Gemeinsam haben alle diese Sammler erreicht, dass Eberbach dank ihres fleißigen Einsatzes wieder ein bisschen sauberer geworden ist.