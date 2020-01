Eberbach. (jbd) Höhere Strompreise kommen ab April auf die Kunden der Stadtwerke Eberbach zu. Privathaushalte mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3000 kWh müssen dann mit einer zusätzlichen Belastung von brutto 6,30 Euro pro Monat bzw. 75,60 Euro pro Jahr in der Grund- und Ersatzversorgung rechnen.

Im vorigen Jahr war es den SWE noch gelungen, eine Preissteigerung abzuwenden, obwohl die eigenen Energiebeschaffungskosten schon da in die Höhe gegangen waren. Diesmal sei dies angesichts weiter gestiegener Kosten nicht mehr möglich, ohne selber in die Verlustzone zu fahren, heißt es dazu in der Beschlussvorlage, die am Donnerstag ab 17.30 Uhr dem Gemeinderat vorliegt.

Zwei von vier Bauabschnitten zur Sanierung der städtischen Abwasserkanäle sind bereits abgeschlossen. Dabei wurden 26 Kilometer Kanal erneuert. Jetzt soll der Gemeinderat ins Konzept für die zweite Hälfte dieser Millionen schweren Investition einsteigen, das weitere knapp 26 Kanal-Kilometer beinhaltet und Kosten von 1,65 Millionen Euro zur Folge haben wird. Es geht um das Einzugsgebiet zwischen Ohrsberg, Neuer Dielbacher Straße und Holderbach, zunächst allerdings beschränkt auf die Friedrichsdorfer Landstraße. Sie könnte bei dieser Gelegenheit zwischen Hohenstaufenstraße und Neuer Dielbacher Straße grundhaft erneuert werden, was allerdings mit Zusatzkosten von über einer Million Euro verbunden wäre. Die Stadtverwaltung schlägt deshalb vor, dies bei den Kanalsanierungen auszuklammern.

Aufgrund seines komplexen Schadensbildes bislang noch nicht in Angriff genommen wurde der Abwasserkanal in der Backgasse unterhalb der Michaelskirche. Dessen Erneuerung wurde noch einmal separat ausgeschrieben. Doch das Submissionsergebnis lag im Dezember deutlich über dem angesetzten Auftragswert, informiert die Stadt. Deswegen strebt sie eine neue Ausschreibung an. Auf der Baustelle Feuerwehrgerätehaus steht der nächste Schritt mit der Auftragsvergabe der Freianlage bevor. Eine Eberbacher Firma hat hier mit ihrer Angebotssumme von rund 510.000 Euro die Konkurrenz unterboten.

Um den künftigen Waldkindergarten am Ohrsberg mit einem Stellplatz zu versehen, muss der Gemeinderat einen Teil eines in der Straße Kerfenwiesen gelegenen Grundstücks dafür entwidmen.

Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Eberbach-Schönbrunn in seiner aktualisierten Version hat in der vergangenen Woche schon sämtliche Ortschaftsräte beschäftigt. Jetzt bekommt ihn der Eberbacher Gemeinderat präsentiert.