Eberbach. (fhs) Eigentlich sucht man nur noch jemand, der bezahlt. Die Planung steht, der Wille ist ungebrochen, im seit acht Jahren leer stehenden Eberbacher Altenheim Dr.-Schmeißer-Stift Betreutes Seniorenwohnen in 34 Wohneinheiten zu ermöglichen - nur eben nicht zu den finanziellen Rahmenbedingungen, die 2016 noch aussichtsreich schienen. Die hatte Wirtschaftsprüfer Dr. Michael Patzak jetzt ja als zu großes Risiko für die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens eingestuft.

Nach unterschiedlichen Meinungsbeiträgen in angespannter aber sachlicher Atmosphäre haben nun am heutigen Dienstagabend im Foyer des Pflegeheims "Lebensrad" 91 der verbliebenen 401 Mitglieder im Verein Stiftung Altersheim Eberbach jeweils mehrheitlich beschlossen, die "Flinte nicht ins Korn zu werfen" und am Ziel festzuhalten, doch noch eine tragfähige Finanzierung für die fertig genehmigten Umbaupläne des Architekten Christoph Weidner auf die Beine zu stellen.

Dabei wird der Verein Kosten zwischen 12.000 und 15.000 Euro in Kauf zu nehmen haben. Der nachzuzahlende Bereitstellungszins für den KfW-Kredit wurde heute Abend mit Beträgen zwischen 8000 und 13000 Euro beziffert, Volksbank und Sparkasse wollen beim Auflösen der Kreditvereinbarung jeweils 2000 Euro. Vereinsvorsitzender Peter Reichert bezeichnete dies als ein "sehr großzügiges Entgegenkommen".

Mehrheitlich folgten die Vereinsmitglieder bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung dem Antrag, die Kredite bei der KfW und den Banken "morgen" zu kündigen.

Angesichts der Tatsache, dass die Baukostenüberschreitung durch eine Generalunternehmerlösung jetzt doch deutlich niedriger ausfällt, beauftragte erneut eine Mitgliedermehrheit den Vereinsvorstand um Vorsitzenden Peter Reichert, bis zum Ende des Jahres alternative Finanzierungs- und Umsetzungsmodelle zu erarbeiten. Welche das sein könnten blieb gestern weiter offen. Zur Sprache gebracht wurden neben einer Sponsoren- oder Spendenlösung eine erneute Kreditaufnahme zu dann möglicherweise höheren Zinsbedingungen als bisher, obwohl man natürlich nach günstigeren Zinsbedingungen suchen werde. Reichert nannte dies eine Strohhalmlösung; bis heute Nachmittag habe er noch die Absicht gehabt, als Vorsitzender für ein Aus des Vorhabens zu stimmen; die deutliche Mehrheit im Verein signalisiere ihm aber, dass man es auf jeden Fall nochmals versuchen solle, die Nachteile der überhitzen Baukonjunktur für das Vorhaben auszugleichen.

Reichert erinnerte daran, dass der damalige Bürgermeister Dr. Herrmann Schmeißer in den 60er Jahren ebenfalls eine Deckungslücke gehabt habe, die über Jahre hinweg die Stadt als Dritter finanzierte.

Durch die nun beschlossene Kreditkündigung befreit sich der Verein aus dem Dilemma, für das geliehene Geld Zahlungen leisten zu müssen, ohne bereits Einnahmen aus der Vermietung der Seniorenwohnungen verbuchen zu können.

Die jetzt als "Strohhalm" (Reichert) erhoffte neue Finanzierungslösung soll der Vorstand neu erarbeiten. Vorsitzender Reichert lud öffentlich ein, wer Vorschläge habe, möge dabei mithelfen.

Vereinsmitglied Wolfgang Kleeberger hatte es in der Debatte zuvor so formuliert "Das sind wir unseren älteren Mitbürgern schuldig". Er appellierte an den Vorstand, alles zu versuchen, damit die Zeitspanne bis zur neuen Lösung so kurz wie möglich bleibe - aber allein nach Kündigung des KfW-Kreditantrags sei eine Sperrfrist von einem halben Jahr zu beachten, bevor man dort die Umbau-Finanzierung neu beantragen kann.