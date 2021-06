Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Keine Frage: Es wird eng werden in der zweiten Reihe der Friedrich-Ebert-Straße, wenn das geplante mehrgeschossige Wohnhaus mit seinen 14 Wohneinheiten und Tiefgarage erst an die zweite Reihe der Itterstraßen-Bebauung stößt. Was im Bauausschuss am Donnerstag auch die eine oder andere Nachfrage hervorrief. Die Antworten des Bauamtsleiters sollten alle Bedenken aber ohne große Diskussion zerstreuen. Nicht zuletzt sind die hier entstehenden Wohnungen dazu vorgesehen, der benachbarten Einrichtung für Betreutes Wohnen zusätzlich Raum zu geben. Und Seniorenwohnungen werden gebraucht.

Beantragt ist hier der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit je vier Wohneinheiten auf drei Vollgeschossen vom Erdgeschoss bis zum zweiten Stock, sowie zwei weiteren im abgestaffelten Dachgeschoss — wobei an der Südwestfassade alle Terrasse bzw. Balkon erhalten sollen; plus Tiefgarage mit 16 Pkw-Stellplätzen. Dass die Zufahrt für so viele Fahrzeuge auf der Planvorlage ziemlich eng wirkt, ist laut Bauamtsleiter Detlef Kermbach de facto kein Problem. Man habe eigens Nachbargrund zugekauft, um diese Zufahrt auszubilden, erläuterte er.

Nach Darstellung der Verwaltung entspricht das bei diesem Projekt angestrebte Maß der baulichen Nutzung dem des gesamten Quartiers zwischen Friedrich-Ebert-, Garten-, Itter- und Luisenstraße. Und "die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bleiben gewahrt". Der Ausschluss machte ein Häkchen drunter.

Zugestimmt wurde auch einem unweit davon in der Gartenstraße zur Neckaranlage hin gelegenen Wohnprojekt mit Carport. Aus dem vormaligen Gotteshaus der Ersten Kirche Christi Wissenschafter soll ein Haus mit zwei Wohnungen werden. Eine im Kellergeschoss, die zweite im Erd- und Obergeschoss, wo auch der Anbau zweier Balkone geplant ist.

Ebenfalls in der Gartenstraße/Ecke Friedrich-Ebert-Straße liegt ein Wohnprojekt, das aus ehemals als Arztpraxis genutzten Räumen im Erdgeschoss entstehen soll. Der Bauherr will daraus zwei Wohnungen machen und bekam grünes Licht dafür.

Ohne Genehmigung vorgeprescht ist ein Bauherr in der Friedrich-Ebert-Straße vis-à-vis vom Rathaus und hat hier ein über 20 Quadratmeter großes Nebengebäude und einen teils geschlossenen, knapp 10 Quadratmeter großen Abstellplatz hingestellt. Ein Vorgehen, das zwar offiziell missbilligt, aber nachträglich doch abgesegnet wurde.

Drei Wohneinheiten mit Doppelcarport und zusätzlichem Pkw-Stellplatz wurden einem Bauherrn in Lindach Im Sommerrain genehmigt. Der Ortschaftsrat hat sich zu dem Vorhaben offenbar noch nicht geäußert. Aber die Verwaltung sieht trotz einer rund 9,5-prozentigen Überschreitung des zulässigen Bebauungsgrads "keine negativen Auswirkungen auf das Orts- und Straßenbild". Angrenzer hatten allerdings die geplante Überschreitung der Geschossflächenzahl moniert.