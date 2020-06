So wie das miterlebbare Mittelalter-Badewesen auf Hirschhorns Ritterfest ein Hingucker ist (Foto), soll jetzt auch eine Baderin aus dem 17. Jahrhundert Eberbacher Stadtführungen zu mehr Erlebnischarakter verhelfen – am 10. Juli führt Baderin Mathilde. Foto: Stefan Weindl

Eberbach. (fhs) Eine neuartige Stadtführung können Interessierte am Freitag, 10. Juli, ab 17 Uhr in der Eberbacher Kernstadt erleben: Die Eberbacher Baderin Mathilde begleitet in historischer Gewandung die Teilnehmer auf einem Rundgang durch das Eberbach im 17. Jahrhundert im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit.

Der Beruf des Baders oder Stübners ist eine alte Bezeichnung für den Betreiber oder Mitarbeiter eines Badhauses. Bader galten über die Handreichungen zur Körperpflege hinaus als die "Ärzte der kleinen Leute", die sich keinen Rat bei den studierten Medizinern leisten konnten - und sie hatten das Ohr "an de Leut". Zum Aufgabenbereich einer Baderin gehörte neben Badewesen, Körperpflege, Kosmetik und Teilgebiete der sich erst entwickelnden Chirurgie, Zahnmedizin und Augenheilkunde, mitunter auch das Haareschneiden und Bartscheren.

Die Tourist-Information der Stadt Eberbach bietet diese Art Führung erstmals auf diese Weise an. Beginn ist um 17 Uhr bei der Tourist-Information am Rathaus am Leopoldsplatz in Eberbach. Die Erzählerin Rosemarie Elgetz, wird die Figur der Baderin Mathilde verkörpern. Die Tour dauert ca. 60 bis 90 Minuten.

Durch lebhafte, authentisch erzählte Geschichten über das Leben aus der Zeit nach dem 30-jährigen Krieg, tauchen die Führungsteilnehmer in die damaligen Ereignisse in Eberbach ein. Sie erfahren, wie ein Badetag aussah, wozu der Zwingergraben gut war, was zu den Pflichten eines Bürgers gehörte, was ein Malefiz-Prozess war und vieles mehr.

Eine Voranmeldung ist aufgrund der aktuellen Lage erforderlich. Die Teilnehmerzahl für dieser neue Stadtführung ist coronabedingt beschränkt auf höchstens neun Personen. Ein Mund- und Nasenschutz ist zwingend erforderlich, ebenso sind die Abstandsregelungen einzuhalten. Die Veranstalter bitten, mit der Anmeldung auch die Teilnahmegebühr von fünf Euro vorab zu entrichten.

Info: Anmeldung und Angaben zur Zahlung erhalten Interessierte an der ersten Eberbacher Stadtführung mit Baderin Mathilde bei der Tourist-Information Eberbach unter der Telefonnummer (0 62 71) 87 - 242 oder per E-Mail an tourismus@eberbach.de