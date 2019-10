Von Peter Bayer

Eberbach. Er lebt Bodybuilding mit jeder Faser. Das wird schon früh im Gespräch mit Markus Allabar deutlich. Erst am Vortag ist er von einem internationalen Wettkampf aus Griechenland zurückgekehrt.

Dort hat sich der 22-Jährige, der eigentlich noch zu den Junioren zählt, als mit Abstand Jüngster der Männerkonkurrenz gestellt. Punktgleich mit dem Sechsten hat er denkbar knapp das Finale der besten Sechs verpasst. "Eine schlechtere Platzierung eines der neun Kampfrichter entschied", bedauert er.

Enttäuscht muss er aber nicht sein, denn von den Kampfrichtern wurde er gelobt. "Ich hätte die mit Abstand schönste Linie, aber jungfräulich gewirkt", habe einer der Kampfrichter ihm gesagt. Ihm hätte bei der Körperanspannung eine gewisse Muskeldichte, Härte, gefehlt. Die anzutrainieren ist sein Ziel. Denn im Gegensatz zu seinen 30- bis 42-jährigen Konkurrenten betreibt er erst seit vier Jahren Bodybuilding.

Mit 18 Jahren hatte er zwei Wirbelbrüche, begann mit Krafttraining die Muskulatur zu stabilisieren. "Es hat Spaß gemacht, ich habe schnelle Fortschritte gesehen", erinnert er sich. So ist er in die "Materie" reingekommen, hat Schritt für Schritt dazugelernt und auch sein Leben umgestellt. Das Bodybuilding rückte immer mehr in den Mittelpunkt.

"Ich habe früher auch Fußball gespielt, Party gemacht, was man halt als 18-Jähriger so macht", sagt er. Doch "du reißt dir die ganze Woche den Arsch auf, feierst am Wochenende und dann geht nichts mehr", stellte er schon bald tags darauf im Training fest. Und zog Konsequenzen. Er schraubte das Partymachen runter, verzichtete auf Alkohol ("er blockiert den Muskelaufbau") und stellte seine Ernährung um.

Fertigprodukte und Tiefkühlkost sind tabu, er bereitet alles mit frischen Lebensmitteln zu. Die Umstellung hat er schon bald an seinem Körper gemerkt. "Das war kein Vergleich zu vorher, brachte den entscheidenden Schub." Das Bodybuilding ist für den 22-Jährigen inzwischen kein Hobby mehr.

Zwei bis vier Stunden trainiert er täglich. Seine besondere Ernährung mit viel Eiweiß - sechs Mahlzeiten am Tag - ist getimt aufs Training, jede Portion aufs Gramm abgewogen. Dazu nimmt er noch Protein-Shakes zu sich. Mit dem Training angefangen hat Markus Allabar, der im Limbacher Ortsteil Balsbach wohnt, in einem kleinen Studio am Campingplatz in Krumbach. Seit zwei Jahren trainiert er im Eberbacher Fitnessstudio Palestra.

Beim ersten Wettkampf, dem Rhein-Neckar-Pokal im November 2018, hatte er keine Ahnung, auf was er sich da einlässt. "Aber ich fand die Atmosphäre geil", erinnert er sich. Danach ging’s ganz schnell. Im Frühjahr startete er schon bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren in Hockenheim. Allabar ging entspannt und mit gutem Gewissen hin, hatte seine "Hausaufgaben gemacht". Er hatte nicht nur intensiver trainiert, sondern auch eine lange Diät gemacht.

Seine Kalorienzufuhr hat er von 4300 Kilokalorien die letzten zwei bis drei Wochen auf 2300 heruntergeschraubt. "Ich habe vor Hunger nicht geschlafen, war mental am Ende." Seinen Körperfettanteil hat er von 9,8 Prozent auf drei bis vier Prozent verringert. Denn Wettkampf im Bodybuilding, das heißt "auf den Punkt den idealen Körper zu präsentieren".

"Die Kunst ist das Entwässern", sagt Markus Allabar. Er trinkt kurz vor dem Wettkampf bis zu zehn Liter Wasser am Tag. Der Körper wird aufgeschwemmt und speichert nichts mehr. "Ich muss alle 20 Minuten pinkeln, ohne getrunken zu haben", sagt er. So verliert er die letzte Woche vor dem Wettkampf fünf bis sechs Kilo, das Wasser wird praktisch aus dem Körper herausgezogen. Dadurch sieht man die Muskelpartien bei den neun Pflichtposen noch besser.

Die Schufterei hat sich für ihn gelohnt. Alle neun Kampfrichter setzten ihn als Neuling bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften auf Platz Eins. Im Anschluss gewann er noch die Landesmeisterschaft bei den Herren in der Klasse "Classic Physique" der Amateure. Die Deutsche Meisterschaft der Herren hat er wegen des Studiums abgesagt.

"Bodybuilding ist eine Lebenseinstellung, es definiert den ganzen Tag", sagt der 22-Jährige. Andere Hobbys, wie etwa Fußball, kann er wegen der Verletzungsgefahr nicht mehr wahrnehmen.

Seit zwei Monaten sah er auch nicht mehr fern. Doch er vermisst nichts, wie er sagt, freut sich wieder aufs Training. Auch wenn er auf vieles verzichten muss, ist er glücklich. "Man lebt nur einmal, dann soll man machen, was einem gefällt", ist sein Motto. In dem Zusammenhang wünscht er sich mehr Toleranz.

"Ich wurde in meiner Umgebung zunächst belächelt und eher abgelehnt", schildert er negative Erlebnisse, als er mit dem Bodybuilding begonnen hatte. Im Ausland werden er und Bodybuilder insgesamt ganz anders wahrgenommen - positiver. Ein bisschen habe es sich inzwischen gebessert. Diejenigen, die ihn auf dem Weg begleitet haben, "sind eher beeindruckt". "Erst recht, seit ich Titel gewonnen habe", sagt er schmunzelnd.

Sein Ziel ist, 2020 einen der so genannten Pro-Qualifier-Wettbewerbe zu gewinnen. Ein solcher Sieg ist Voraussetzung für den Profitstatus, den man sein Leben lang behält.

Da hinein steckt der duale BWL-Student alle Energie. Für Allabar ist dies ein ständiger Kampf gegen sich selbst, dessen Ausgang er jedoch in der Hand hat. "Ich muss immer mich selbst schlagen, meine vorherige Version." Ein Kampf, den er angenommen hat.