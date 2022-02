Eberbach. (RNZ/jasch) Der 25-jährige Eberbacher Mario Cancar steht am Samstagabend ab 20.15 Uhr auf der Bühne bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) auf RTL.

Der Eberbacher tritt dabei mit "Hero" von Enrique Iglesias an. Marios Eltern kommen aus Kroatien, und er hat ein Jahr lang in Australien gelebt. Bei DSDS möchte er nun die Jury mit seinem Faible für Balladen überzeugen. Ob "Hero" seine Eintrittskarte für den Recall ist, werden die Zuschauer am Samstagabend ab 20.15 Uhr erfahren.

In dieser Staffel von DSDS finden die Castings dort statt, "wo das Leben pulsiert – mitten auf dem Marktplatz in Wernigerode und Burghausen". Jeder bekomme eine Chance, heißt es in einer Pressemitteilung – und alle können dabei zusehen, denn die Kandidaten singen in einem gläsernen Würfel vor der Jury. Die Suche nach dem neuen Superstar soll so transparent wie nie sein. Die Jury besteht aus Showmaster und "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen, der niederländischen Country- und Pop-Sängerin Ilse DeLange und Musikproduzent Toby Gad.

"Ich mag alle Musikrichtungen – und es ist mir völlig egal, was eine Kandidatin oder ein Kandidat singt. Hauptsache, er macht’s gut!", sagt Florian Silbereisen zur 19. Staffel der Erfolgsshow.

Ob der deutsche Schlagersänger und Moderator damit die DSDS-Philosophie auf den Punkt bringt? Fans der langjährigen Castingshow jedenfalls wissen: Die Sängerinnen und Sänger sind für so manche Überraschungen und skurrile Auftritte gut. Von Schlager bis Rap, von Oldie bis Hardrock - alles sei erlaubt und erwünscht.

Neu und überraschend ist auch die Besetzung der Jury: Es ist die erste Staffel ohne Poptitan Dieter Bohlen, der vergangenes Jahr aus der Castingshow ausschied. Das DSDS-Urgestein saß von Anfang an in der Jury und prägte die Show mit oftmals rabiaten und direkten Sprüchen entscheidend mit. Weil RTL nun "familienfreundlicher" werden wolle, trennte man sich von Dieter Bohlen.

Florian Silbereisen saß schon in Staffel 17 für kurze Zeit als Juror in der DSDS-Jury. Ilse DeLange blickt auf 16 Platin- sowie drei Gold-Auszeichnungen zurück. Beim Eurovision-Song-Contest 2019 erreichte sie den zweiten Platz für die Niederlande. Toby Gad ist Musikproduzent und arbeitete mit Musikgrößen wie John Legend, Beyoncé und Madonna zusammen: Zu seinen größten Erfolgen zählen Beyoncés "If I Were A Boy" und John Legends "All Of Me". Der 53-Jährige lebt seit dem Jahr 2000 in den USA, wo er seinen ersten Erfolg mit dem Song "Unspoken" verzeichnen konnte, den er für die Sängerin Jaci Velasquez schrieb.

"Deutschland sucht den Superstar" wurde erstmals 2002 auf RTL ausgestrahlt. Die deutsche Castingshow ist ein Ableger der britischen Version "Pop Idol". RTL zeigt die Reise zum nunmehr 19. Superstar in zehn Casting-Folgen. Der Höhepunkt der Show bilden vier Live-Shows an deren Ende Deutschlands neuer Superstar stehen wird. Bekannte TV-Gesichter, die als Sieger von DSDS hervorgingen, sind Beatrice Egli, Alexander Klaws oder Petro Lombardi. Einer, der sich vielleicht bald zu ihnen einreihen kann, ist Mario Cancar aus Eberbach.

Info: Am Samstag, 5. Februar, um 20.15 Uhr, zeigt RTL die 5. Casting-Folge der 19. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL

Update: Mittwoch, 2. Februar 2022, 18.45 Uhr