Eberbach. (RNZ) Der 25-jährige Eberbacher Mario Cancar steht am Samstagabend ab 2015 Uhr auf der Bühne bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) auf RTL.

Der Eberbacher tritt dabei mit "Hero" von Enrique Iglesias an. Marios Eltern kommen aus Kroatien und er hat ein Jahr lang in Australien gelebt. Bei DSDS möchte er nun die Jury mit seinem Faible für Balladen überzeugen. Ob "Hero" seine Eintrittskarte für den Recall ist, werden die Zuschauer am Samstagabend ab 20.15 Uhr erfahren.

In dieser Staffel von DSDS finden die Castings dort statt, wo das Leben pulsiert – mitten auf dem Marktplatz in Wernigerode und Burghausen. Jeder bekomme eine Chance, heißt es in einer Pressemitteilung – und alle können dabei zusehen, denn die Kandidaten singen in einem gläsernen Kubus vor der Jury. Die Suche nach dem neuen Superstar soll so transparent wie nie sein.

Die neue Jury besteht aus Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad. "Ich mag alle Musikrichtungen – und es ist mir völlig egal, was eine Kandidatin oder ein Kandidat singt. Hauptsache, er mach's gut!", sagt Florian Silbereisen zur 19. Staffel der Erfolgsshow. Von Schlager bis Rap, von Oldie bis Hardrock - alles sei dieses Mal erlaubt und erwünscht.

Info: Am Samstag, 5. Februar, um 20.15 Uhr, zeigt RTL die 5. Casting-Folge der 19. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL