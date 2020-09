Eberbach. (fhs) Es hat was vom "Pilgerschritt" der Echternacher Springprozession: zwei Schritte vor, einen zurück... an der Präsentierteller-Baustelle Bahnhofstraße 2 ist vorübergehend wieder einmal Pause mit den Arbeiten am Kellergeschoss und vor dem vorgesehenen Auffüllen der Baugrube – Anlass für die Unterbrechung war diesmal die Anzeige eines wohl Missgünstigen.

Nachdem diese Angelegenheit behördlicherseits nun geklärt ist, hängt’s jetzt an der Resturlaubszeit des Prüfstatikers – sobald nach dessen Rückkehr an den Schreibtisch die nächste turnusgemäße Freigabe erfolgt ist, kann’s weiter gehen, also wieder: zwei Schritte weiter...

Angebliche Mängel wie eine ungenügende Absturzsicherung, eine fehlende "Bauhütte" für die Arbeiter oder vor Ort nach Augenschein nicht getragene Schutzhelme müssen einen namentlich nicht genannten Beobachter veranlasst haben, beim Gewerbeaufsichtsamt anzuzeigen, dass auf der Baustelle der Speyerer Firma KSH-(Kasim-Shabani-)Bauunternehmen etwas nicht in Ordnung sei. Nach der Überprüfung durch die Gewerbeaufsicht im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises wurden die Beanstandungen beseitigt und von dieser Seite her die Freigabe der Baustelle erteilt. Gleichzeitig bekam als zweite Behörde in der Kreisverwaltung das Baurechtsamt den Hinweis auf eine fehlende Böschung bzw. Rampe an dieser Baugrube und auf den aktuellen Sachstand der Bauarbeiten.

"Wir haben auf die Lage der Baustelle hingewiesen und auf die Umstände hier vor Ort", erklärt Peter Kluge, der als Architekt das Wohnhaus-mit-Gastronomie-Vorhaben des Eberbacher Bauherrn Necmeddin Aydemir betreut.

"Der Prüfstatiker geht immer Abschnitt für Abschnitt vor. Genehmigt ist die Bodenplatte. Zu den Kellerwänden und zur Decke liegt noch nichts vor, der Statiker ist gerade im Urlaub", berichtet der Leiter des Kreis-Baurechtsamts, Ralf Schmidt, auf RNZ-Nachfrage.

Signalisiert worden sei ihm jedoch, dass ein zügiges Verfüllen der offenen Baugrube der Stabilität des Nachbarhauses ebenso zugute komme wie dem erhofften Baufortschritt an dieser für Eberbacher bereits zur unendlichen Geschichte gewordenen Maßnahme. Architekt Kluge: "Wenn die Kellerwände drin sind, können wir die Baugrube zumachen."