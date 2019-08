Eberbach/Brünn. (cum) Die Nachricht wurde zum Paukenschlag am Rande des Grand Prix im tschechischen Brünn: Kiefer Racing, der aktuelle Rennstall des Eberbacher Motorradrennfahrers Lukas Tulovic, steht in der Moto 2-Weltmeisterschaft vor dem Aus. Wie das Team am Montag mitteilte, erhielt der deutsche Rennstall für die Weltmeisterschaft 2020 keinen Startplatz mehr. Vorangegangen war ein Beschluss der Moto2-WM-Organisatoren, das Starterfeld von 32 auf 28 Fahrer zu reduzieren. "Nach 16 Jahren Rennsport auf höchstem Niveau soll Kiefer Racing nun aus der Weltmeisterschaft verschwinden", heißt es in der Pressemitteilung des Teams.

Jochen und sein 2017 gestorbener Bruder Stefan Kiefer gründeten ihr Rennteam 1999. Zu den Erfolgen von Kiefer Racing zählen die Vizeeuropameisterschaft 2002 durch Christian Gemmel in der 250er-Klasse. Vier deutsche Meistertitel und elf Grand-Prix-Siege. 2011 gewann Stefan Bradl für den rheinland-pfälzischen Rennstall die Fahrerweltmeisterschaft in der Moto 2-Klasse, 2015 Danny Kent in der Moto 3-WM.

Im Team ist der Ärger über die Entscheidung groß: "Für uns ist es absolut unverständlich, dass wir gehen müssen", sagt Teambesitzer Jochen Kiefer. Trotz der Schwierigkeiten, in Deutschland Sponsoren für den Rennsport zu finden, sei die Saison 2020 bereits zum größten Teil gesichert gewesen. Sein Team habe sich sogar um einen zweiten Startplatz bemüht, aber keinen erhalten. Offenbar will die Dorna, ein spanisches Unternehmen, das die Motorrad-Weltmeisterschaften seit 1991 gemeinsam mit dem Motorradweltverband FIM ausrichtet und vermarktet, mit der Reduzierung des Starterfelds die Ein-Fahrer-Teams streichen. Davon ist nun Kiefer Racing betroffen. Einem Bericht von speedweek.com zufolge geht der Startplatz an das Petronas-SRT-Team, das Kiefer dafür eine Abfindung zahlen soll. Teamchef Jochen Kiefer ist dennoch sauer: "Es ist nicht nachvollziehbar, dass ein Team mit langer Tradition in der Weltmeisterschaft rausgeschmissen wird", sagt Kiefer, zumal sein Team auch gezielt deutsche Nachwuchsfahrer fördere. "Mit Lukas Tulovic haben wir in diesem Jahr wieder ein Projekt gestartet. Wir haben mit ihm ein Dreijahres-Programm geplant", so der Rennstallbesitzer.

Das 19 Jahre alte Nachwuchstalent aus Eberbach fährt derzeit seine erste komplette Saison in der Weltmeisterschaftsserie. Beim Grand-Prix im niederländischen Assen holte Tulovic vor kurzem seine ersten drei WM-Punkte. In der Fahrerwertung liegt er derzeit auf Platz 28. Von dem bevorstehenden Aus wurde Tulovic dieses Wochenende kalt erwischt: "Wir haben nicht damit gerechnet, wir wollten nächstes Jahr zusammen weitermachen. Es gab auch keine Begründung", sagte der Eberbacher am Montag, will aber nicht aufgeben: "Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, damit es vielleicht doch weitergeht."

Wie es für ihn bei einem Aus von Kiefer Racing nächstes Jahr in der WM weitergehen könnte, wusste der Nachwuchsrennfahrer unmittelbar nach der für ihn schlechten Nachricht noch nicht. Am Wochenende muss er trotzdem wieder auf die Maschine: In Spielberg steht als nächstes Rennen der Große Preis von Österreich an.

Auch Teamchef Kiefer will den bevorstehenden Ausschluss aus der WM nicht ohne weiteres hinnehmen: "Wir werden nicht so schnell aufgeben, damit vielleicht maßgebliche Herrschaften in Deutschland aufmerksam werden und gemeinsam mit den Verantwortlichen der Weltmeisterschaft diese Entscheidung nochmals überdenken. Unsere Chancen sind nicht groß, doch man sollte nichts unversucht lassen", teilte er am Montag mit.