Eberbach. (cum) Um den Ausbau des kleinen Sträßchens im Tannenkopf in Igelsbach war lange gerungen worden. Jetzt gibt es eine Lösung: Die Stadt richtet das Sträßchen für zehn Jahre provisorisch her und übernimmt die Kosten. Die Anwohner müssen nichts bezahlen, sondern nur für einen eventuellen späteren Ausbau einen kleinen Teil ihrer Grundstücke an die Stadt verkaufen. Der Eberbacher Gemeinderat stimmte dieser Lösung am Montag einstimmig zu. Im ersten Halbjahr 2022 sollen die Asphaltmaschinen anrücken.

Im Streit um den Ausbau des Tannenkopfs ging es jahrelang hin und her. Als "historisch" in dem Sinne, dass die Anlieger von Erschließungskosten befreit werden, gilt das Sträßchen nicht. Ein Teil der Anwohner verweist aber auf den mehr als 40 Jahre alten Eingemeindungsvertrag, in dem sich die Stadt verpflichtet habe, sich um den Erhalt der Straße zu kümmern.

Bei der Frage nach der Abtretung von Grundstücken für einen Ausbau reagierten einige Anlieger zögerlich oder gar nicht. Auch im Igelsbacher Bezirksbeirat ging es zeitweise hoch her. Nach mehreren Anläufen haben auf Initiative des Bezirksbeirats aber inzwischen alle Grundstückseigner Absichtserklärungen für einen Verkauf abgegeben. "Es geht bei fast allen nur um wenige Quadratmeter, oft nur Quadratzentimeter", sagte Bürgermeister Peter Reichert im Gemeinderat. Er hoffe auf die Umsetzung: "Damit dieses Thema mal vom Tisch ist." Die Lösung sieht jetzt so aus: Der Tannenkopf wird auf einer Länge von 480 Metern provisorisch für die nächsten zehn Jahre asphaltiert. Die acht bis zehn Zentimeter dicke neue Asphaltschicht soll zum Teil auf den bisherigen Flickenteppich aufgetragen werden. Die Stadt übernimmt die Kosten von geschätzt 185 000 Euro. Die Anlieger müssen keine Erschließungsbeiträge zahlen.

Daran wird sich die nächsten zehn Jahre dann auch nichts ändern: So lange gilt die Garantie der Stadt, die Straße nicht, wie im Bebauungsplan vorgesehen, beitragspflichtig auszubauen. Die Stadtwerke planen dort die nächsten zehn Jahre auch keine Leitungen zu verlegen, sagte Rathauschef Reichert. Gleiches gelte für Glasfaserkabel, Igelsbach habe aber auch so eine gute Netzanbindung: "Die nächsten zehn Jahre ist erstmal Feierabend", so Reichert. Einige Anwohner hegen sogar die Hoffnung, dass der provisorische Asphalt vielleicht noch länger hält.

Mit der genauen Ermittlung, welche Grundstücke die Stadt für einen möglichen späteren Vollausbau kaufen muss, wird für geschätzte 75 000 Euro zusätzlich ein Vermessungsbüro beauftragt. Mit dem Ankauf soll begonnen werden, sobald das Ergebnis vorliegt. Ob, wie und wann ein Vollausbau, bei dem die Anlieger mit zur Kasse gebeten werden, dann tatsächlich kommt, darüber wird erst in zehn Jahren wieder diskutiert werden.