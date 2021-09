Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Amüsantes, Provokantes und womöglich Hirnverbranntes" bietet die Literaturwerkstatt "Musenkuß" der geneigten Leserschaft in ihrem neuen Buch mit dem Titel "…tierisch menschlich!". Was Anfang des Jahrtausends mit drei Literaten aus Eberbach und Umgebung begann, hat sich längst zu einer festen kreativen Einrichtung etabliert. Ein knappes Dutzend Schreibfreudige treffen sich dabei an jedem ersten Dienstag im Monat in den Räumen des Kulturlabors in der Galerie Artgerecht, um die neuesten Ergebnisse ihres jeweiligen schriftstellerischen Schaffens den anderen Musengeküssten vorzutragen, sie mit ihnen zu besprechen und eventuelle Verbesserungsvorschläge entgegenzunehmen.

"Dabei geht es immer um sachliche, konstruktive Kritik, man bereichert sich gegenseitig", erläutert Musenkuß-Initiator Bernhard Theis. "Deshalb kommt auch jeder gern." In der Regel schreibt jedes Mitglied der kreativen Runde – mal als Lyrik, mal in Prosaform – über das, wonach ihm gerade der Sinn steht. Manchmal wird jedoch auch ein gemeinsames Thema vorgegeben, zu dem jeder und jede aus der Autorenrunde dann zu Hause textschöpferisch tätig wird. "Es ist faszinierend zu sehen: wenn zehn Leute zu einem Thema etwas schreiben, dann kommen da zehn völlig unterschiedliche Dinge heraus", sagt Theis.

Das Beste aus dieser Arbeit wurde schon zu verschiedenen Anlässen der Öffentlichkeit in Buchform präsentiert: zum fünfjährigen Bestehen der Literaturwerkstatt mit dem Bändchen "Blumen am Wege", anlässlich des Zehnjährigen mit der Sammlung "Ach du liebe Zeit". Zum 18. Geburtstag bringt der literarische Kreis nun sein neustes Werk heraus, in dem seine Mitglieder dem Leser und der Leserin allerlei Erbauliches und Beschauliches "zur Betrachtung, zum Bedenken und zum Vergnügen" anbieten wollen.

Es war im Frühjahr 2002, als der seit 1993 in Eberbach lebende schreibbegeisterte Lehrer Bernhard Theis die Idee hatte, eine Literaturwerkstatt ins Leben zu rufen. Menschen, die gerne schreiben, sollten hier Gelegenheit erhalten, sich auszutauschen und ihr Schaffen der Öffentlichkeit zu präsentieren. In Christel Hasenkamp und Renate Koche fand er erste Mitstreiterinnen, bald kamen Hans Biedermann alias "Hennes" und andere hinzu. Als Kulturlabor-Mitglied gelang es Theis, den "Musenkuß" in diesem kulturtreibenden Verein zu verorten.

Wenige Jahre später begann die Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. Seitdem ist die Literaturwerkstatt fester Bestandteil im vhs-Programm. "Interessierte, die sich im Literaturschaffen ausprobieren möchten, haben über die vhs Gelegenheit, eine Teilnahme an fünf Abenden zu buchen", informiert Theis, der gemeinsam mit "Hennes" Biedermann für Organisation und Moderation der Treffen verantwortlich zeichnet.

Die neue Anthologie "…tierisch menschlich!" bietet nun einen Querschnitt durch die jüngste wortkünstlerische Schaffensperiode ihrer elf Autorinnen und Autoren. Hans Biedermann und Andrea Bühl, Simon Dost und Jutta Hahn, Christel Hasenkamp, Renate Koch, Franz Löw und Brigitte Rode, Björn Steffen, Bernhard Theis und Anke van den Bosch geben auf rund 160 Seiten Einblicke in ihre ganz unterschiedlichen Schreibstile. Hochwertig ausgestattet und von "Hennes" durchgehend illustriert, setzt sich das Bändchen mit den verschiedensten Themenbereichen auseinander. Neben "Menschlichem und Allzumenschlichem" kommt dabei auch das tierische Element zum Tragen, was das Werk der heimischen Poeten zur "erbaulichen, beschaulichen und leicht verdaulichen" Lektüre macht.

Eigentlich sollte das im Eigenverlag herausgegebene Buch anlässlich der Volljährigkeit des "Musenkuß‘" bereits 2020 erscheinen. Coronabedingt hat sich dies um ein Jahr verzögert. Auch die bei früheren Bucherscheinungen üblichen Lesungen mussten heuer entfallen.

Doch nun ist "…tierisch menschlich!" endlich erhältlich: für 15 Euro bei Buchhandlung Greif oder direkt bei den Autoren.