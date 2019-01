Eberbach. (pol/mare) "Linienbus prallt gegen Hauswand" - Bei der ersten Meldung der Polizei am Freitagabend wurden unweigerlich Erinnerungen an das Busunglück im Januar 2018 wach. Doch als ein Bus diesmal mit einem Haus kollidierte, ging es glimpflich aus.

Ganz anders also als vor einem Jahr: Damals war ein Schulbus in der Odenwaldstraße gegen eine Hausmauer gekracht. 44 Schüler und der Busfahrer waren teils schwer verletzt worden. Gegen den damals 54-Jährigen Busfahrer wurde Strafbefehl wegen des des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung erlassen.

Das kann dieses Mal ausbleiben. "Das war nicht so spektakulär, wie es sich zunächst anhört", sagte ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage. Um 18.10 Uhr war ein Linienbus in der Bahnhofstraße unterwegs, als der Busfahrer wegen eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn abkam. Glück im Unglück: Der Bus war nicht schnell und fuhr so leicht gegen das Vordach eines Hauses. Zwei Fahrgäste, die sich zu dem Zeitpunkt im Bus befanden, blieben unverletzt, der Busfahrer wurde medizinisch versorgt. Was genau er hatte, bleib zunächst unklar. Am Bus entstand Sachschaden von 3000 Euro, der Schaden am Haus schlug mit 5000 Euro zu Buche.

Update: 25. Januar 2019, 19.34 Uhr