Christof Diehl legt sich mit seinem Acht-Hunde-Gespann in die Kurve. In der Königsklasse sicherte sich der Lindacher mit 13 Hunden die Deutsche Meisterschaft. Foto: privat

Eberbach. (me) Die Schlittenhunde aus Lindach sind die schnellsten: Bei den Deutschen Meisterschaften im Schlittenhunde-Sprint am Wochenende in Todtmoos im Schwarzwald holten die Eberbacher Sportler Angelika Merkel und Christof Titel mit ihren Gespannen zwei Meistertitel.

Merkel und Diehl waren mit drei Teams am Start. Diehl ging in der in der sogenannten "Königsklasse" mit mehr als acht Hunden über 21 Kilometer ins Rennen. Vor seinen Schlitten spannte er 13 Hunde ein. Merkel startete mit acht Hunden über 17 Kilometer. Mit den Ersatzhunden dieser beiden Teams sowie einigen jungen Hunde, die ihre erste Saison liefen, startete Diehl zusätzlich in der Acht-Hunde-Klasse.

Für die beiden Hauptteams zeichnete sich bereits nach dem ersten Lauf ein Start-Ziel-Sieg ab. Beide kamen am ersten Renntag in Bestzeit mit deutlichem Vorsprung ins Ziel. Die hervorragende Form bestätigte sich am zweiten Tag: Ungefährdet feierten Diehl und Merkel mit ihren reinrassigen sibirischen Huskies den Siege in ihrer jeweiligen Kategorie. Das zweite Acht-Hunde-Team schlug sich ebenfalls wacker: Mit ihm landete Diehl auf dem dritten Platz der Deutschen Meisterschaft.

Eigentlich sollten die Rennen gar nicht in Todtmoos ausgetragen werden. Ursprünglich war die Deutsche Meisterschaft eine Woche früher in Unterjoch im Allgäu geplant. Doch aufgrund der Schneemassen dort sah sich der Ort außerstande, die Parkplätze für die über 100 gemeldeten Teams frei zu räumen. Laut Diehl ein Novum, dass ein Schlittenhunderennen wegen zu viel Schnee abgesagt werden musste. In Todtmoos reiste dennoch ein qualitativ hochwertiges Teilnehmerfeld an. Auch das Wetter spielte mit.

Als nächster Saisonhöhepunkt stehen von 21. bis 24. Februar die Weltmeisterschaften im bayerischen Haidmühle an. Diehl wird dort mit seinem großen Gespann in der Mitteldistanz über 3x40 Kilometer an den Start gehen, Merkel wie in den Jahren zuvor mit dem Acht-Hundeteam im Sprint über 3x16 Kilometer.