Von Christofer Menges

Eberbach. Am heutigen Freitagkommt "Heimatstadt" heraus, der neue Song der Wohnzimmertouristen. Das Video dazu wird am morgigen Samstag exklusiv auf rnz.de vorab veröffentlicht und ist eine Liebeserklärung an die Heimat des Deutsch-Pop-Duos: Eberbach.

"Geh die alten Wege neu und ich seh so viel Vergessenes, mal Schlechteres, mal Besseres, doch nur weniges, was ich bereu": "Heimatstadt" ist ein sehr reifes Lied, ein Lied vom Erinnern, vom Abschiednehmen und vom Aufbrechen, eine melancholische Pop-Ballade, die ohne Groll auf das Vergangene blickt ist und Raum und Hoffnung lässt für das, was kommen mag. Getragen wird der Song von der markanten Soulstimme von Sängerin Marina Held, begleitet von ihrem Mann Ben an Akustikgitarre und Bass.

"Heimatstadt" ist aber auch eine Liebeserklärung an die Stadt, in der das inzwischen in Offenbach lebende Duo seine Wurzeln hat: Eberbach. Altstadt, Neckarlauer, Pavillon in der Neckaranlage, Spielplatz am Pulverturm, Lindenplatz, Café Reichspost, Kulturlabor: Die Szenen eines Rundgangs durch die Stadt hat der in Eberbach lebende Filmproduzent und Musiker Patrick Ihrig mit vielen Überblendungen, teils unterlegt mit Bildern des mehrfach preisgekrönten Fotografen Andreas Held (Bens Vater), zu einer stimmungsvollen Collage zusammengeschnitten Die durch die Stadt gehende und singende Marina Held wirkt in der Szenerie oft wie ein vergänglicher, vorbeihuschender Schatten – passend zum Thema des Songs. "Heimatstadt" ist die vierte Single des Duos und die erste, die in Zusammenarbeit mit dem in Winnenden ansässigen Label D7 veröffentlicht wird. Anfang März soll das Debüt-Album der Wohnzimmertouristen erscheinen. Mehr als drei Jahre hat das Deutschpop-Duo, das auch abseits der Bühne ein Paar ist, an der Scheibe getüftelt. Der vielversprechende Titel: "Eine Leopardenhose macht dich nicht sofort exotisch!"

Info: "Heimatstadt" ist in den gängigen Download- und Streamingportalen erhältlich. Das Debüt-Album der Wohnzimmertouristen erscheint am Freitag, 6. März. Live ist das Duo mit Band am Freitag, 27. März, im Depot 15/7 in Eberbach zu sehen.