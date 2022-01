Abgerissen wird die Lidl-Filiale im Neuen Weg Nord. Bis Sommer soll an gleicher Stelle ein größerer Neubau entstehen. Foto: Deschner

Eberbach. (MD) Vergangenen Samstag gingen vorübergehend die Lichter in der Lidl-Filiale am Neuen Weg Nord aus: Der Konzern reißt das gut 20 Jahre alte Gebäude ab. Für einen Neubau gab der Bauausschuss des Gemeinderats bereits vergangenen Juli grünes Licht. Lidl will seine Verkaufsfläche um 200 auf knapp 1200 Quadratmeter vergrößern. Dies ist die maximal dort erlaubte Größe.

Laut den im Ausschuss vorgelegten Unterlagen erhält das neue Gebäude ein flach geneigtes Pultdach und eine große Glasfront. Aufs Dach soll eine Fotovoltaikanlage, die zwei E-Ladesäulen auf dem Parkplatz speist. Die Fassade wird teils begrünt.

Die Neueröffnung der Eberbacher Lidl-Filiale soll noch im Sommer dieses Jahres geschehen. Erstmals war Lidl in Eberbach übrigens mit einem Geschäft am Neuen Markt vertreten. Heute ist dort ein Textilhändler untergebracht.