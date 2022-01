Eberbach. (jasch) "Safegate smart". So heißen die Apparate, die dem Einzelhandel die Prüfung der Corona-Zugangsvorschriften in der Eberbacher Innenstadt abnehmen. Kunden erhielten nach der Überprüfung eine kostenlose Zutrittsberechtigung für viele Geschäfte und Restaurants. Das von der Firma krauth technology entwickelte und mit der Stadt Eberbach gestartete Pilotprojekt findet nun aber ein Ende. Sie werden wieder abgebaut. Für den stationären Handel bedeutet dies: selbst kontrollieren und sich die Nachweise vorzeigen lassen. Zusätzlich gilt in diesem Bereich das Tragen der FFP2-Maske. Der Landkreis befindet sich aktuell in der Alarmstufe II, wonach seit 12. Januar in Innenbereichen nur noch die FFP2-Maske erlaubt ist.

Dietrich Müller vom Modehaus Müller findet die Situation für den Handel insgesamt niederschmetternd: "Es ist nichts los. Das ist für die Zeit atypisch". Nicht die FFP2-Maskenpflicht sei das Problem, sondern die vielen Verordnungen. "Die meisten unserer Kunden sind schon zwei- oder dreifach geimpft. Durch diese ganzen Maßnahmen aber findet Verunsicherung in der Bevölkerung statt. Die Leute trauen sich ganz einfach gar nicht mehr."

Positiv sei, dass viele seiner Kunden bereits mit der FFP2-Maske einkauften. "Und wir schicken auch niemanden weg. Wir haben ausreichend Vorrat an FFP2-Masken. Der Kunde bekommt von uns eine geschenkt. Wegen einer FFP2-Maske schicke ich niemanden weg", betont Müller. "Das ,Safegate’ haben wir begrüßt, weil es von der Abwicklung eine Vereinfachung war. Das war ein guter Ansatz und es ist toll, dass die Firma krauth Technology uns da unterstützt hat und die Stadt bei der Sache mitgezogen hat. Da waren wir sehr froh. Das kam uns allen sehr entgegen", sagt Müller.

Der Abbau der Automaten verursache bei ihm allerdings keine große Umstellung: "Wir haben eine Eingangskontrolle bei uns im Haus. Das wird auch konsequent gemacht. Wir sind die ganze Zeit zweigleisig gefahren". Durch die niedrige Frequentierung der Kunden in der Innenstadt habe es keinen Sinn gemacht, die Automaten zu erhalten. "Insofern haben wir gesagt, dass jetzt wieder einzelne Händler für sich kontrollieren und die Regeln da einhalten. Ob die jetzt alle sinnvoll oder nicht sinnvoll sind, ist die andere Frage. Ich ertrage die Verordnungen mit höchstem Unwillen. Darauf kann sich kein Mensch verlassen, weder der Händler noch die Verbraucher."

Weiter echauffiert sich Müller, dass die Kunden eine FFP2-Masken tragen müssen, seine Mitarbeiter jedoch nicht. "Wo ist da die Logik? Da darf man sich nicht wundern, wenn es zunehmend mehr Leute gibt, die den Kopfschütteln."

Mahmod Ismail von "Ta Toys" ist ähnlich unzufrieden: "Ich verärgere die Kunden. Ich habe erst heute morgen großes Theater gehabt, weil jemand ohne Maske kam. ,Regel ist Regel’, sage ich dann und das war’s. Damit verliere ich Kunden, weil sie nicht mehr in meinen Laden kommen. Ich muss die FFP2-Maske als Geschäftsführer oder Mitarbeiter nicht tragen. Aber für die Kunden ist das natürlich unangenehm. Wenn sie unterwegs sind, wollen sie schnell etwas holen, egal, ob bei mir oder woanders. Dann brauchen sie aber die Maske und das in jedem Laden oder müssen sogar für eine FFP-Maske heimfahren und eine holen!" Ismail hat eine klare Haltung: "Ich finde das nicht gut. Egal, ob aus meiner Sicht als Geschäftsführer oder für die Leute".

Hildegard Niedermayer, die ihr gleichnamiges Schuh- und Sportgeschäft ebenfalls in der Bahnhofstraße betreibt, sagt: " Es ist ein wenig ruhiger geworden, aber so ist es ja auch schon gewesen. Gleichwohl gucken die Kunden schon manchmal. Die Maske ist eine große Hürde, länger in einem Laden zu bleiben."

Müsse sie jemanden ohne Impfung aus ihrem Laden bitten, würde sie das auch tun, so die Geschäftsführerin. "Das ist für mich obligatorisch. Ich bin totaler Impfbefürworter und stehe unbedingt dahinter." In Hinblick auf die FFP2-Maske sagt sie jedoch: "Die neuen Regelungen sind hinderlich im Handel, der sowieso etwas kämpfen muss. Von mir wird alles kontrolliert. Würde aber jemand mit einer OP-Maske kommen, wäre das für mich kein Problem."