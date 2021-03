Eberbach. (mabi) Jetzt ist es amtlich: Die Summe, mit der der Kulturverein Depot 15/7 vom Bundesverband Soziokultur im Rahmen des Projekts "Neustart Kultur" gefördert wird, beträgt 60.556,94 Euro. Mit "Neustart Kultur" hat die Bundesregierung ein Rettungs- und Zukunftsprogramm für den Kultur- und Medienbereich aufgelegt.

Die "pandemiebedingte Fördersumme" fließt nun in die Digitalisierung des Kulturbetriebs und in den Aufbau der entsprechenden IT-Infrastruktur (wir berichteten).

"Auch das noch fehlende Equipment für den Livebetrieb kann somit angeschafft werden", freuen sich die Depot 15/7-Vorstandsmitglieder rund um Benny Safferling. Ziel des Vereins ist es, Auftritte der Künstler aus dem Depot ins Internet zu übertragen.

Für dieses Vorhaben braucht es entsprechende Ausrüstungsgegenstände wie etwa Kameras, Tonsysteme, Schnittcomputer und Breitbandausstattung. "Mit der Zusammenarbeit und der professionellen Unterstützung der Firma Klangfarm Veranstaltungstechnik und Max Damm von der Filmkombüse (TV und Filmproduktionsfirma, Mannheim) kann dieses Vorhaben nun umgesetzt werden", teilte der Verein gestern mit.

Für alle, die Interesse an der Video- und Streamingtechnik (Datenübertragung) haben, bietet der Verein noch vier kostenlose Schulungsplätze an. Interessierte können sich noch bis zum 30. März per E-Mail melden.

Ein langfristiges Öffnen erwartet der Verein erst im späten Sommer/Herbst. Dennoch scheine es derzeit so, dass kleinere Veranstaltungen, zumindest im Freien, in naher Zukunft wieder möglich werden könnten. Deshalb hat der Verein jetzt im Außenbereich des Depots in der Güterbahnhofstraße eine Hütte aufgestellt, um bei kleineren Veranstaltungen und Konzerten, bei Singer-Songwriter-Auftritten oder Vereinsmeetings Getränke, Werbe- und Infomaterial anzubieten. "Natürlich alles in Absprache mit dem Ordnungsamt Eberbach sowie einem entsprechenden Hygienekonzept", teilen die Verantwortlichen mit.

Insgesamt bietet das Depotgebäude nach Angaben des Vorstands beste Voraussetzungen für den Livebetrieb: "Im Gebäude wurde ein aktives Lüftungssystem installiert. Das Fördervolumen dieser Lüftungsanlage umfasst 2000 m³/h. Bei einer angenommenen Veranstaltung mit 100 Personen würden alle Personen mit 20 m³/h versorgt werden. Das Raumvolumen ist unter 750 Quadratmeter, das bedeutet, der rechnerische Luftwechsel pro Stunde liegt bei ca 2,66."

Am Sonntag, 21. März, startet offiziell die erste Video-Serie "kleinlaut". Dabei handelt es sich um kurze Videos, speziell für das Depot aufgenommen von Bands, die dort hätten spielen sollen oder noch spielen werden. Es sind Bands, die schon langjährige Begleiter sind oder dies noch werden. Musiker, die alle seit einem Jahr eine wirklich harte Zeit hinter sich haben.

Am Sonntag, 21. März, steht "Kirchner Hochtief" (Deutsch-Pop aus Mannheim) an, am Sonntag, 4. April, "USED" (Retro-Pop aus Heidelberg) und am Sonntag, 18. April, "Themis" (Dark Indie-Rock/Pop aus Stuttgart).

Info: "kleinlaut"-Übertragungen gibt’s zu sehen unter www.linktr.de/depot15_7, Mail: info@depot15-7.de.