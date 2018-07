Eberbach. (red) In weniger als zwei Jahren hat die Krauth Technology GmbH die Entwicklung und Herstellung von fast 1100 Mautstellen- und den dazugehörigen Kassen-Terminals für die Lkw-Maut auf deutschen Straßen abgeschlossen. Das teilte das Eberbacher Unternehmen am Montag mit.

Mit der Ausweitung der Lastwagen-Maut auf alle Bundesstraßen wurde auch das manuelle Einbuchungsverfahren weiterentwickelt. Die Mautstellen-Terminals von Krauth Technology ergänzen die neuen mobilen Einbuchungskanäle und ersetzen das bisherige Toll Collect-Terminalnetz. Für die manuelle Einbuchung entwickelte Krauth Technology zwei neuartige Terminal-Varianten: eine Variante für draußen mit beleuchtetem Dach und Wetterschutz und eine Variante für den Innenbereich, die vorwiegend in Tankstellen eingesetzt wird.

An den Terminals können die mautpflichtigen Routen gebucht und bezahlt werden. Dazu müssen vor Fahrtbeginn die Lkw-Daten, die Startzeit und das Fahrziel am Terminal eingegeben werden. Nach der erfolgreichen Zahlung mittels Tank-, Kreditkarte oder Kundenkarte erhalten die Kunden auf Wunsch neben dem Einbuchungsbeleg und der Quittung auch die Navigationsanweisungen.

Alle Belege können ausgedruckt, heruntergeladen oder per E-Mail zugesendet werden. Die Einbuchungsnummer kann sich der Kunde per SMS auf sein Handy schicken lassen.

Zusätzlich zu den Mautterminals, entwickelte Krauth Technology ein Kassenterminal um die direkte Barzahlung einer Einbuchung am Mautstellen-Terminal zu ermöglichen.

Seit Juli 2017 wurden nach Angaben des Unternehmens wöchentlich 40 bis 80 Terminals bei der Krauth-Schwestergesellschaft in Mechernich montiert, getestet und für die Auslieferung an Toll Collect vorbereitet. Die neuen Mautstellen-Terminals wurden durch einen Dienstleister von Toll Collect zwischen Dezember und Mai im grenznahen Ausland und in Deutschland an Anschlussstellen, Autohöfen, Rastplätzen und Tankstellen aufgebaut und schrittweise in Betrieb genommen. Alle neuen Maut- und Kassenterminals sind seit Ende Mai im Einsatz.

Die neuen Terminals sind in blau mit einem grünen Streifen gehalten. In der Entwicklung der Terminals sieht die Eberbacher Firma einen wesentlichen Meilenstein ihrer Unternehmensgeschichte.

Seit dem Projektstart 2016 arbeitete, das Krauth-Technology-Projektteam, wie die Firma mitteilt, zusammen mit Toll Collect unter Hochdruck an der rechtzeitigen Einführung des Mautsystems.