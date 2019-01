Eberbach. (jbd) Die GRN-Klinik am Scheuerberg darf expandieren. Der Bauausschuss bewilligte der Einrichtung am Donnerstag einen dreigeschossigen Anbau an der Gebäudenordseite zur Erweiterung der urologischen Funktionsdiagnostik und zur Einrichtung einer Dialyse- und einer radiologischen Praxis.

Erdgeschoss und erster Stock werden die Praxen aufnehmen, das zweite Stockwerk ist für die Lüftungstechnik da. Für diesen Neubau soll ein Teil des ehemaligen Schwesternwohnheims abgerissen werden.

Erschlossen wird der Bau mit der bisherigen Zufahrt von der Scheuerbergstraße her. Auch die Abfahrt über die Theodor-Frey-Straße soll mit einer leichten Verschiebung beibehalten werden.

Der Ausschuss stimmte dem Antrag einstimmig zu, Wolfgang Kleeberger (CDU) begrüßte das Projekt als stärkend für den Klinikstandort Eberbach.