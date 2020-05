Von Martina Birkelbach

Eberbach. "So wenig reden wie möglich", lautet eine der Hygieneregeln, die für Mona Menges "etwas schwierig ist", wie sie lachend erzählt. Nach acht Wochen Pause ist die Kosmetikerin seit Montag in ihrer "Lodge" in "Barbara’s Beauty Boutique" in der Hauptstraße endlich wieder am Arbeiten. Ihren bis dahin letzten Behandlungstermin hatte sie am 16. März. "Barbara’s Beauty Boutique" und die "Tee-Oase" hatten vier Wochen geschlossen, nur samstags einen Verkauf über die "Teetür" angeboten. Dazu waren Bestellungen über einen telefonischen Lieferservice möglich.

"Das Angebot wurde auch genutzt", berichten Mona Menges und ihrer Mutter Barbara Krawczyk. Menges hatte beim Lieferservice unterstützt, später im Verkauf geholfen und Kurzarbeit angemeldet. Ansonsten wurde die Soforthilfe für den Betrieb beantragt, was auch "relativ zügig geklappt hat". Nun, da der gesamte Laden wieder geöffnet ist, ist der Verkauf allerdings noch "verhalten".

Laut Menges war dann zuerst immer nur zu lesen, dass "nicht medizinische Fußpflege" wieder erlaubt sei. Mit Beschluss vom 9. Mai hat die Landesregierung ihre Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus erneut geändert, seit Montag, 11. Mai, dürfen nun auch die Kosmetikstudios wieder öffnen.

Die 33-Jährige hat sich riesig gefreut und die Kunden auch: "Seither klingelt das Telefon pausenlos".

Die nächsten Wochen sind bei der Kosmetikerin ausgebucht. Hygiene steht in der Branche sowieso hoch oben auf der Liste, jetzt allerdings gibt es sehr viele weitere Auflagen. Für die Kunden gilt es, vor der Behandlung Hände zu waschen und zu desinfizieren, einen Mundschutz zu tragen (auch zum Augenbrauenzupfen, aber natürlich nicht bei Gesichtsbehandlungen) und sich während der Behandlung auf der Liege nicht aufzusetzen oder die Haut sowie das Behandlungsfeld zu berühren.

"Unnötiger Körperkontakt" sollte vermieden werden, Jacken und Taschen gilt es selbst abzulegen und das Einverständnis für die Datenspeicherung muss gegeben werden. Und eben: Wenig sprechen. Aber dafür kann man ja entspannen. Eigentlich alles Regeln, an die man sich leicht halten kann.

Die Kosmetikerin selbst muss bei Gesichtsbehandlungen Handschuhe tragen; "das ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig für die Kunden". Mit ihrem eigenen medizinischen Mundschutz kommt Menges gut klar. Allerdings muss sie nach jedem Kunden noch die komplette Liege und alle Oberflächen reinigen und desinfizieren. "Das dauert", sagt sie. Und deshalb plant sie zwischen zwei Kunden immer eine halbe Stunde dafür frei ein. "Normal dauert etwa Augenbrauenzupfen zehn Minuten, jetzt wird mit den neuen Vorschriften daraus eine halbe Stunde." Insgesamt kann sie so derzeit etwa ein Drittel weniger Kunden also vor Corona-Zeiten annehmen.

Aber Menges ist froh, überhaupt wieder arbeiten zu können und mit Freude dabei – und die Kunden freuen sich natürlich, dem Körper endlich wieder etwas Wellness zu gönnen.