Rosemarie Elgetz führt als „Baderin Mathilde“ am 28. Juni wieder durchs mittelalterliche Eberbach. 19 Teilnehmer können die Führung mitmachen. Foto: Barbara Nolten-Casado

Eberbach. (RNZ) Mit den wieder möglichen Stadtführungen schlägt auch der Eberbacher Baderin Mathilde erneut die Stunde: Es gibt die nächste mittelalterliche Stadtführung mit ihr am Montag, 28. Juni, ab 18 Uhr.

Mathilde, unsere Eberbacher Baderin, begleitet die Interessierten in historischer Gewandung auf einem Rundgang durch das historische Eberbach im 17. Jahrhundert. Sie erzählt Geschichten über das Leben aus der Zeit nach dem 30-jährigen Krieg, berichtet, wie ein Badetag aussah, wozu der Zwingergraben gut war, was im 17. Jahrhundert zu den Pflichten eines Bürgers gehörte, was ein Malefiz-Prozess war und noch vieles mehr.

Der Beruf eines Baders erforderte eine dreijährige Lehre. Es folgten zwei Gesellenjahre auf Wanderschaft und schließlich die Meisterprüfung. Bader waren als "Ärzte der kleinen Leute" nicht nur für Körperpflege, Haareschneiden und Bartpflege zuständig.

Zu ihren Aufgaben gehörten auch das Schröpfen, Zähneziehen und chirurgische Eingriffe. Während der Blütezeit des Eberbacher Badewesens im 15. und 16. Jahrhundert habe es drei Badetage pro Woche gegeben, berichtete "Mathilde" bei einer der ersten ihrer Führungen 2020.

Da die Wohnhäuser in jener Zeit außer durch ein Herdfeuer in der Küche nicht beheizt werden konnten und das Badhaus als einziges Gebäude der Stadt über fließendes Wasser verfügte, war das wöchentliche Bad besonders im winterlichen Klima nicht nur bei der Eberbacher Bevölkerung sehr begehrt.

Rosemarie Elgetz stellt die Baderin Mathilde dar. Ihre Führung am 28. Juni beginnt bei der Tourist-Information am Rathaus (Leopoldsplatz) in Eberbach und dauert etwa eine bis eineinhalb Stunden.

Die Teilnehmerzahl beschränkt sich auf maximal 19 Personen. Ein Mund- und Nasenschutz ist erforderlich, wenn die Abstandsregelungen nicht einzuhalten sind, weil die Gruppe zu eng aufeinander steht oder enge Durchlässe passiert.

Eine Voranmeldung ist erforderlich. Die Tourist-Information der Stadt Eberbach bittet, die fällige Teilnahmegebühr von 5 Euro vorab zu überweisen. Anmeldung und Informationen zur Zahlung erhalten Interessenten bei der Tourist-Information Eberbach unter der Telefonnummer 06271/87242 oder per E-Mail an tourismus@eberbach.de.