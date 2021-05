Eberbach (fhs) "In Kürze" wird die Stadtverwaltung am Neckarlauer zwei weitere Bänke montieren. Auf Anregung von FWE-Stadtrat Udo Geilsdörfer hat Bauamtsleiter Detlef Kermbach dies in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zugesagt und dass die Stadt die Bemühungen unterstütze, mit wenig Geld und Aufwand den Lauer gerade jetzt in der Coronazeit mit all ihren Beschränkungen ein wenig wohnlicher zu gestalten.

Andreas Kappes von der Personenschifffahrt Eberbach hat eine Kiosk-Lizenz erhalten, die es ihm ermöglicht, vom Schiff aus etwa Getränke zu verkaufen. Udo Geilsdörfer erkundigte sich in der Sitzung auch, ob es nicht möglich wäre, ein paar Tische beim Beachten des Abstandsgebots aufzustellen und auch für etwas mehr Sauberkeit am Lauer zu sorgen, so dass der schon jetzt gern aufgesuchte Naherholungsort attraktiver werden könne. Geilsdörfer erwähnte in diesem Zusammenhang auch die sogenannten "Waldliegen". Kermbach ergänzte seine Antwort um den Hinweis, dass man dafür Sorge tragen werde, dass die Bänke auch gut befestigt werden, "damit sie nicht am zweiten Tag im Neckar liegen".