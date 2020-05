Eberbach. (fhs) Höchstens bis zur Hälfte der Vor-Corona-Gruppenstärken belegt starten am kommenden Montag Kindergärten auch in Eberbach.

Weiter bleiben Kinder bei ihren Eltern, die weder die Notbetreuung in Anspruch nehmen können noch Schulanfängerkinder oder Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf haben. Einen einfachen Überblick zur Situation in Eberbachs Kindergärten zu geben, fällt selbst dem Zuständigen in der Stadtverwaltung, Robin Uhrig, schwer. Zu viele verschiedene Einzelumstände, Details und Sonderregeln innerhalb der Landesregierung-Verordnungen beeinträchtigen eine eindeutige Aussage.

Hintergrund > Die einzelnen Kindergärten machten folgende Angaben: Arche Noah: 14 Kinder derzeit in der Notbetreuung, ab Montag 18 weitere, dann bis maximal 40 Kinder, 10 von 12 Erzieherinnen einsetzbar, Regenbogen: 13 derzeit, ab Mo. 15 dazu, bis [+] Lesen Sie mehr > Die einzelnen Kindergärten machten folgende Angaben: Arche Noah: 14 Kinder derzeit in der Notbetreuung, ab Montag 18 weitere, dann bis maximal 40 Kinder, 10 von 12 Erzieherinnen einsetzbar, Regenbogen: 13 derzeit, ab Mo. 15 dazu, bis maximal 30 Kinder, 8 von 10 Erzieherinnen, St. Elisabeth: 20 derzeit, 12 dazu bis zu 32, 12 Erzieherinnen, St. Josef: derzeit 35 Kindergarten, 10 Krippe, dazu 3, 17 von 20 Erzieherinnen, St. Maria: 18 Kinder, dazu 12 Kinder plus individuell zu beurteilende Einzelfälle , in der Krippe bis 5 Kinder, 11 von 15 Erzieherinnen verfügbar, Altes Badhaus, Rosenturm, je 50 Prozent der Vor-Corona-Zeit, Waldkindergarten: Eröffnung verzögert sich weiter. (fhs)

"Stand Mittwoch sind 88 Kinder in der Notbetreuung in den Kindergärten und Krippen betreut. Nicht beinhaltet sind hier die Kinder in der Notbetreuung der Schulen, des Schülerhorts und in den Randzeitbetreuungen der Stadt", beschriebt Uhrig die Ausgangslage.

Mit der Verordnung der Landesregierung, die Kindergärten bereits ab 18. Mai weiter zu öffnen, begann man auch in Eberbach, die Vorgaben mit den Gegebenheiten in Einklang zu bringen: Reichen die Räumlichkeiten dafür aus? Gibt es schon bestehende Gruppen, in die noch bis zur Hälfte der regulären Kinderzahl weitere Jungen und Mädchen dazu gehen dürfen? Stehen von den ursprünglich vorhandenen Erzieherinnen tatsächlich alle zur Verfügung, oder haben diese selbst Kinder, die sie an zu Hause binden, oder zählen sie oder nahe Angehörige zur Corona-Risikogruppe, und stehen daher für Betreuung mit Kontakt zu Kindern nicht zur Verfügung?

Uhrig: "Das sind Fragen, die Ihnen tagesaktuell nur die Einrichtungen selbst beantworten können. Wir haben mit den Einrichtungen sehr enge Absprachen, jedoch prüfen diese gerade ab, wie viele Kinder zusätzlich aufgenommen werden können." Fest steht, dass in Eberbach eben aus räumliche und/oder personellen Gründen nicht in jeder Einrichtung das Ziel erreicht werden kann, wenigstens die Hälfte der vor Corona betreuten Kinder dort wieder zurück kehren zu lassen.

Bei der Auswahl, welche Eltern ihre Kinder schicken können und welche nicht, unterscheidet die Stadt zwischen Kindern, die in der Notbetreuung aufgenommen werden und Kindern, die zusätzlich zurück kehren dürfen. Für die Notbetreuung müssen die Eltern die Aufnahmerichtlinien der Coronaverordnung erfüllen (Systemrelevanz, Präsenzpflicht beider Elternteile oder Alleinerziehende.

Uhrig: "Die Auswahl haben wir anfangs komplett übernommen, um die Einrichtungen zu entlasten und um ein einheitliches Bild zu erhalten, auch wenn dies sehr aufwendig und teilweise auch sehr emotional war." Bei der erweiterten Rückkehr haben Städtetag, Gemeindetag und kirchlichen Trägerverbände Orientierungshinweise versandt. Kriterien könnten sein pädagogische Gründe zum Beispiel Vorschulkinder oder Kinder ohne Kontaktzeit in der deutschen Sprache, besondere Belastungen beim Homeoffice der Eltern, familiäre Gründe wie etwa Pflegebedürftigkeit eines Elternteils oder Schwangerschaft mit Komplikation oder weitere Gründe, etwa beengte Wohnverhältnisse. Die Kindergärten informieren die Eltern über die neuen Möglichkeiten informieren.

Ob weitere Lockerungen in Aussicht stehen? Uhrig warnt davor, derzeit alle Gerüchte und Ideen auf die Goldwaage zu legen. "Die Erfahrungen der letzten Wochen haben gezeigt, dass es immens wichtig ist, die Neuerung der Verordnung abzuwarten, bevor man handelt." Durch teils missverständliche Ankündigungen des Kultusministeriums sei bei den Eltern eine Erwartungshaltung entstanden, die man zu keiner Zeit habe erfüllen können. Die rechtliche Regelung sei der Ankündigung gar nicht oder stark abgeändert nachgefolgt. Uhrig: "Leidtragende waren letztendlich die Stadt als organisierende Stelle, die Einrichtungen und allen voran die Kinder beziehungsweise deren Eltern, denen aktuell tatsächlich einiges abverlangt wird."

