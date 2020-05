Der Rektor der Gemeinschaftsschule, Udo Geilsdörfer (r.), und sein Stellvertreter Jan Coßmann hängen am Donnerstag ein Banner an ihrer Schule auf. Foto: privat

Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Schule ohne unsere Schülerinnen und Schüler macht keinen Spaß", sagt der Rektor der Gemeinschaftsschule mit Werkrealschule, Udo Geilsdörfer. Dennoch freut er sich gemeinsam mit seinem Stellvertreter Jan Coßmann, dass seit Montag, 4. Mai, "wenigstens die Abschlussklassen wieder in der Schule sind".

Am Mittwoch nächster Woche, 20 Mai, starten die schriftlichen Prüfungen zur Mittleren Reife im Fach Deutsch. Am Montag darauf, 25. Mai, geht es weiter mit Mathematik. Zwei Tage später, am Mittwoch, 27. Mai, folgt Englisch. Die mündlichen Prüfungen starten erst am 20. Juli. Die Hauptschulabschlussprüfungen beginnen nach Pfingsten. Nach den Pfingstferien sollen die anderen Klassenstufen ebenfalls wieder in kleinen Gruppen unterrichtet werden. Einen gewohnten Unterricht wird bis zu den Sommerferien nicht geben. Sport beispielsweise fällt aus, und die Schultage werden kürzer sein. Laut Coßmann wird voraussichtlich im wöchentlichen Wechsel unterrichtet: "Die Planungen laufen noch".

Auf jeden Fall sollen alle Schüler in den sechs Wochen, die zwischen Ende der Pfingstferien und dem Anfang der Sommerferien liegen, etwa drei Wochen in die Schule gehen. Im Wechsel läuft laut Coßmann die "Online-Beschulung" weiter. Wie es nach den Sommerferien weiter geht, stehe noch komplett in den Sternen. "Bleibt gesund. Wir schaffen das. Wir freuen uns auf unsere Schülerinnen und Schüler", teilen Geilsdörfer und Coßmann mit. Am Donnerstag haben die beiden ein Banner an der Schule aufgehängt, das laut Coßmann bereits auf sehr viel positive Resonanz gestoßen sei.