Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Lieferengpässe durch die schon wochenlangen Hamsterkäufe in den Supermärkten gibt es im Eberbacher Awo-Tafelladen nicht. Da kann Vereinsvorsitzender Gustel Mechler alle beruhigen, die sich in den letzten Tagen besorgt darüber geäußert hatten, die Ärmsten in der Bevölkerung könnten jetzt von der Versorgung mit Lebensmitteln abgeschnitten werden. "Wir haben etwas weniger Ware, aber keinen Einbruch erlebt", erklärt Mechler. Und eine Verringerung des Angebots sei überhaupt erst an diesem Dienstag festgestellt worden. Laut Mechler macht sich dies allerdings nicht mengenmäßig bemerkbar, sondern dadurch, "dass die Auswahl an Nahrungsmitteln etwas kleiner wird". Wenn jemand also was ganz Bestimmtes sucht, findet er es im Awo-Laden derzeit nicht unbedingt. Aber das kommt Mechler zufolge auch unter normalen Umständen vor: "Wir haben nicht täglich das selbe Sortiment".

Nach wie vor holt der Tafelladen fünfmal die Woche Ware bei etwa einem Dutzend Lieferanten in Eberbach und dem Umland ab. "Mal kommt einer dazu, mal fällt einer weg". Gegenwärtig seien sogar noch welche dazugekommen, weil der Tafelladen in Neckargemünd für zunächst zwei Wochen, vielleicht auch länger geschlossen hat. Die dortige Belegschaft sah sich dazu gezwungen, weil viele Kunden gegen die Hygieneregeln verstoßen hätten, obwohl sie im Laden mehrsprachig ausgehängt waren, berichtete die RNZ. Dies stelle eine Gefahr für die dort beschäftigten Ehrenamtlichen dar, die alle schon im Rentenalter sind.

"Unsere Belegschaft ist jünger", sagt Gustel Mechler und grinst. Denn er selbst dürfte altersmäßig als einziger im Team auch schon zur Corona-Risikogruppe zählen. Außerdem sei "die Kundschaft diszipliniert". Mechler führt dies unter anderem auf die kommunikativen Fähigkeiten seines auch Arabisch sprechenden Mitarbeiters Gassan Baddredin zurück. "Es ist schon ein Unterschied, ob etwas per Aushang mitgeteilt wird oder in der persönlicher Ansprache...".

Im Kühlregal herrscht momentane Flaute. Aber von einem Engpass ist nicht die Rede. Foto: Biener-Drews

An die sechzig bis siebzig Männer und Frauen kommen im Awo-Tafelladen täglich einkaufen. Insgesamt versorgt die Einrichtung laut Mechler um die 300 Leute in Eberbach und 15 Kilometern Umkreis. Die Körbe mit frischem Obst und Gemüse sind am Dienstag nach Ladenschluss noch gut voll. Haufenweise Äpfel, Mandarinen, Weintrauben, Orangen, ein paar Ananas und sonstige Südfrüchte, Gemüse in allen Farben und Formen. Das, was jetzt grad massenhaft über die Kassenbänder der Supermärkte läuft – Nudeln, Klopapier – sucht man im Awo-Sortiment sowieso vergeblich. "Hygieneartikel führen wir nicht. Auch Frischmilch gibt’s bei uns nicht". Wohl aber diverse Molkereiprodukte. Da ist der Kühlschrank im Laden zumindest vor zwei Tagen wirklich spärlich bestückt. Aber wie gesagt: Das ändert sich täglich. Gustel Mechlers Vorschlag an Menschen, die dem Tafelladen und seinen Kunden in der angespannten Situation helfen möchten: "Es wäre gut, jetzt beim Einkaufen vernünftig zu reagieren. Denn große Teile von dem, was jetzt nach Hause geschleppt wird, wird vermutlich am Ende doch wieder weggeworfen". Ansonsten sei es wichtig, die weitere Entwicklung abzuwarten.

Das wird der Awo-Laden ab kommendem Montag, 23. März, allerdings in neuen Räumen tun. Übers Wochenende steht der Umzug in die Steigestraße 87 bevor. Dort, wo ganz früher mal ein Lichdi-Laden war, wartet bereits eine komplett neue Einrichtung und etwa vier- bis fünfmal soviel Platz wie in der Adolf-Knecht-Straße, sagt Mechler. Nur die Registrierkasse fehlt noch, die muss noch fachmännisch aus- und wieder eingebaut werden. Der Platz wird dann auch für ein Sortiment aus Kleidung, Geschirr, Sachen aus Haushaltsauflösungen genutzt. Eine Eröffnungsfeier wird sich die Awo aber noch eine Weile verkneifen müssen.