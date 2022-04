Eberbach. (jbd) In sämtlichen Geschäftsstellen der Region waren weniger Menschen arbeitslos, die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich im März weiter verbessert. Die Arbeitslosenquote ist im Gesamtbezirk Heidelberg auf 3,8 Prozent gesunken, vor Jahresfrist lag sie bei 4,7 Prozent. Auch in Eberbach stehen jetzt noch weniger Männer und Frauen ohne festen Job da, die Quote verringerte sich auf 3,9 Prozent – Vorjahreswert: 5 Prozent.

3,9 Prozent: In Eberbach entspricht dies 380 Personen, 203 Männer und 177 Frauen. Insgesamt sind zehn weniger von Arbeitslosigkeit betroffen im Februar, gravierende Veränderungen gab es demnach in keiner der von der Arbeitsagentur aufgelisteten Personengruppen. Der Anteil an Langzeitarbeitslosen beträgt weiterhin gut 34 Prozent, einen ausländischen Pass besitzen knapp 32 Prozent.

83 Eberbacher, 11 mehr als vor einem Jahr, mussten sich im März neu oder erneut arbeitslos melden, 93 konnten die Arbeitslosigkeit hinter sich lassen. Mit lediglich fünf neuen Stellenangeboten rutschte diese Marke auf einen Tiefstand. Aktuell gibt es noch 47 freie Jobs im Raum, 38 weniger als im Vorjahr.