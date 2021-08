Eberbach. (RNZ) Eine hübsche und schon sehr betagte Katzendame wurde auf der Friedrichsdorfer Landstraße in Höhe der Tankstelle aufgegriffen. Das Tier schien orientierungslos. Aufgrund des Allgemeinzustands befindet sich die Katze zurzeit noch in tierärztlicher Behandlung. Sie ist zutraulich und in beiden Ohren tätowiert.

Recherchen des Tierschutzvereins sowie die Halter-Suche in den sozialen Netzwerken blieben bislang erfolglos. Wer die Katze vermisst oder kennt, kann sich beim Tierschutzverein Eberbach unter der Nummer (0 62 71) 61 81 melden.