Eberbach. (cum) Am heutigen Mittwochabend geht es los mit dem Autokino auf dem Festplatz in der Eberbacher Au. Die erste Vorstellung mit der deutschen Komödie "Das perfekte Geheimnis" um 20.30 Uhr ist bereits ausverkauft. Für die Spätvorstellung des Horror-Schockers "Es - Kapitel 2" und alle weiteren Vorstellungen und Konzerte gibt es noch Karten. Hier kann gebucht werden.

Am Dienstag wurden die LED-Wand und die Bühne in der Au aufgebaut. Die dreh- und schwenkbare LED-Wand ist 30 Quadratmeter groß, wird aus einem 20 Tonnen schweren Anhänger mit hydraulischen Armen in die Höhe gefahren und hat eine Bildschirmdiagonale von 327 Zoll. Die Wandfläche entspricht der von 25 65-Zoll-Fernsehern. In der Mittagssonne um kurz vor zwölf ist das Testbild bei einem Tierfilm aus der Ferne gestochen scharf. Der Ton wird per UKW-Frequenz übers Autoradio übertragen. Für den Fall, dass es zu Tonproblemen bei Livekonzerten kommen sollte, hat Chris Wegner von der Klangfarm, die im Auftrag der Stadt für die Technik sorgt, noch eine Soundanlage aufgebaut. Die Liveshows werden mit fünf Kameras auf die LED-Wand übertragen; Livestreams ins Internet sind nicht geplant.

Bis zu 50 Autos sollen pro Vorstellung in vier Reihen in den abgesperrten Bereich auf dem Festplatz fahren dürfen. Die kleinen nach vorne, die großen nach hinten. Die Begrenzung auf 25 Autos sei "falsch kommuniziert" gewesen, so der städtische Kulturamtsleiter Tobias Soldner. Neun Tage, bis Donnerstag, 28. Mai, läuft das Programm.

Am Donnerstag, 21. Mai, geht es um 10.30 Uhr mit einer Kinder-Matinee mit "Feuerwehrmann Sam – Plötzlich Filmheld" weiter. Um 14.30 Uhr läuft die Verfilmung von Hermann Hesses "Narziss und Goldmund". Um 17.30 Uhr sind die Kantoren Severin Zöhrer und Andreas Fauß live beim Konzert "Orgel pur" zu hören. Um 20.30 Uhr laufen Marc-Uwe Klings "Känguru-Chroniken" auf der LED-Wand.

Info: Tickets müssen vorab gelöst werden und sind online unter www.eberbach.de erhältlich.