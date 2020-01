Jesse Safferling (l.) und sein Vater Benny bei der Vertragsunterzeichnung mit BMG am Montag in Berlin. Foto: privat

Von Christofer Menges

Eberbach. Ein Musiker aus Eberbach ist auf dem großen Sprung: Am Montag hat Jesse Safferling in Berlin einen Vertrag mit BMG unterschrieben, einem der weltgrößten Musikkonzerne. Die zu Bertelsmann gehörende BMG vertritt Größen wie Robbie Williams, Nena und Mick Jagger.

Bis zum Pop- und Rock-Olymp hat Safferling allerdings noch ein Stück Weg vor sich. Der Songwriter, Sänger und Gitarrist unterschrieb erst einmal einen Autorenexklusivvertrag. Hauptziel ist es, Songs für sein Soloprojekt Jesse Tellem zu entwickeln. Als Jesse Tellem legte Safferling bei seinem Abschlusskonzert an der Popakademie in Mannheim im vorigen Sommer mit Band einen furiosen Auftritt hin und wurde von der Jury mit einer glatten 1,0 bewertet.

Betreut wird der 27-Jährige von Tom Deininger, der in Berlin im ehemaligen Flughafen Tempelhof die Songwriter-Schmiede "bauteil 3" mit sechs Studios betreibt. Deininger ist Produzent der Band Klee und schreibt unter anderem Songs für Joachim Witt. Im "bauteil 3" kommen etliche Musiker zusammen, knüpfen Kontakte, schreiben Songs und inspirieren sich gegenseitig.

Für Jesse Tellem hat Safferling derzeit schon um die 40 Songs im Repertoire, an denen weiter getüftelt wird. Dazu kommt eine Fülle weiteren Materials: "Ich habe 2019 bestimmt an die 200 Songs geschrieben", sagt der Ausnahmemusiker. Was er nicht für sein Soloprojekt verwendet, wird anderen Künstlern angeboten. Bei Jesse Tellem verknüpft Safferling Rhythm ’n’ Blues, Pop und Hiphop mit Weltmusik- und Rockeinflüssen zu ebenso eingängigen wie eigenständigen Songs.

Die Kooperation mit BMG und Deininger ist erst der erste Schritt: Jetzt geht es für Safferling darum, Auftritte zu planen und ein Label für eine Veröffentlichung zu finden. "Das ist alles auf gutem Weg", ist er zuversichtlich.

Wenn es nach ihm geht, soll es diesen Sommer schon die erste Songveröffentlichung geben. Im Herbst und Winter will er als Support für eine bereits bekanntere Band auf Tour gehen.

In Eberbach ist Safferling schon früher wiederzusehen und zu hören: Am Freitag spielt er bei der offiziellen Eröffnung des Kulturzentrums Depot 15/7 durch die Stadt mit Weltmusikern von der Mannheimer Popakademie im Rahmenprogramm.