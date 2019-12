Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Um Himmels willen – was ist denn passiert?". Wolfgang Nuding war nur ein paar Minuten weg, schon steht ein Polizeiauto vor dem Haus, in dem er mit seiner Mutter Gisela Nuding lebt. Doch schnell ist er beruhigt, die 90-Jährige plaudert nur nett mit Polizeihauptkommissar (PHK) Bernd Grimm vom Eberbacher Polizeirevier und Polizeimeisteranwärter (PMA) Rouven Laumann. "Vorbildlich" lobt Grimm das Verhalten der alten Dame. Sie hat nicht gleich die Tür geöffnet, sondern aus dem Fenster geschaut, wer denn da bei ihr klingelt. Erst nachdem sie sich überzeugt hat, dass es sich um "echte" Polizisten handelt, hat sie den beiden die Tür geöffnet. Die Kellerfenster sind vergittert, im Haus gibt’s eine Alarmanlage und Sohn Wolfgang versichert, dass er die Tür immer zweimal abschließt. Grimm überreicht Mutter und Sohn noch ein Infoblatt der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Heidelberg. "Die kommen kostenlos vorbei und informieren über Einbruchschutz", erklärt er.

Den Flyer bekommen auch die Bewohner der Königsberger-Straße in den Briefkasten, die gerade nicht zuhause sind.

"Um 16.30 Uhr wird es zurzeit dunkel. Man kommt von der Arbeit heim, lüftet in der Wohnung, lässt die Fenster gekippt und fährt nur schnell noch mal einkaufen. Genau dann kann es passieren: Einbrecher dringen in die Wohnung oder ins Haus ein", sagt Grimm. "Generell", erklärt der PHK, "häufen sich die Fallzahlen dieser Deliktgruppe zur dunklen Jahreszeit – auch wenn es insgesamt erfreulicherweise weniger Einbrüche gibt". Im zuständigen Gebiet der Eberbacher Polizei "Eberbach/Schönbrunn" gab es 15 Einbrüche im Jahr 2014. Die Zahl sank dann 2015 auf acht und 2016 auf fünf. 2017 waren es sechs Einbrüche und im vergangenen Jahre zehn. Doch auch wenn die Anzahl im hiesigen Raum eher gering ist und die Bürger laut Grimm "relativ sicher" leben: "Jeder Einbruch ist einer zuviel".

Barbara Schlundt (l.) im Gespräch über „Einbrüche in der dunklen Jahreszeit“. Fotos: Martina Birkelbach

Um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, um sie an einige Verhaltensregeln zu erinnern, dafür ist Grimm im Rahmen einer generellen Maßnahme vom Polizeipräsidium Mannheim auf Tour. Soweit er es sich einrichten kann, einmal in der Woche für ein paar Stunden; und dass noch bis März im kommenden Jahr.

Voranging besucht er Bürger in einbruchsgefährdeten Gebieten. So wie kürzlich in der Königsberger-Straße im Norden Eberbachs direkt am Waldrand. Und schon passiert es ein paar Häuser weiter: Eine Frau betätigt nach Grimms Klingeln den Türöffner – Ohne nachzufragen. "Ich erwarte Besuch", entschuldigt sie ihr unüberlegtes Verhalten. Sie ist froh, dass Grimm sie erinnert, dass man "erst über die Sprechanlage fragen sollte, wer vor der Tür steht – oder Spion und Sperrbügel (Türspaltsperre) nutzen". Eigentlich weiß sie das ja, aber ... sie dankt und verspricht, sich zukünftig daran zu halten.

Auch Barbara Schlundt oder der ehemalige Feuerwehrmann Bernhard Schneider aus der Königsbergerstraße, freuen sich über den Besuch der Polizei. "Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit (nicht kippen) und schließen Sie die Haustür immer zweimal ab", rät Grimm.

Und er hat noch weitere Tipps parat, etwa, den Schließzylinder umgehend zu wechseln, wenn man den Schlüssel verloren hat. Außerdem sollte der Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen versteckt werden, Rollläden nur zur Nachtzeit geschlossen werden und der Schlüssel in Glastüren nicht innen stecken bleiben.

"Das finde ich ganz toll, dass Sie von Haus zu Haus ziehen", freut sich eine andere ältere Dame. Die Telefonnummer der Polizei habe sie immer neben ihrem Bett liegen. Allerdings muss sie auch ein paar Dinge loswerden, die nichts mit Einbrechern zu tun haben. "Enkeltrickanrufe, Betrügereien am Telefon – und letztens wurde ihr der Geldbeutel geklaut." Doch in ihrem Haus ist ebenfalls alles bestens in Ordnung, alles ist gesichert.

Grimm klärt sie noch über Nachbarschaftshilfe auf. Etwa, wenn diese in Urlaub fahren möchten, anzubieten, die Wohnung oder das Haus bewohnt erscheinen zu lassen. Das ist möglich über "Leeren der Briefkästen, Betätigen der Rollläden, Ziehen der Vorhänge auf und zu". Außerdem sollten Lichter, Radio und Fernseher zu unregelmäßigen Zeiten an und aus geschaltet werden. Er erklärt weiter: "Man sollte eine aktive Nachbarschaftshilfe organisieren. Mit den Nachbarn im Wohnblock oder in der Straße Telefonnummern und Erreichbarkeit austauschen. Zudem, so der PHK, sei es wichtig, in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen zu halten.

Eine andere Dame führt Grimm voller Stolz ihren Türkeil-Alarm vor. Das schrill ertönende Geräusch weckt die ganze Straße. "Auch gut", sagt Grimm. Alles sei besser als nichts.

"Wir freuen uns, dass die Bürger informiert werden. Wir sehen auch immer wieder Polizeiautos in der Straße – das gibt ein Gefühl der Sicherheit", sagt Markus Hanke, dem Grimm und Rouven ebenfalls einen Besuch abstatten. "Ich freue mich, dem Rektor der Realschule auch mal etwas erklären zu können", sagt Grimm lachend.

Und zum Abschluss gibt’s noch einen wichtigen Tipp der Polizei: "Wer tatsächlich einen Dieb oder Einbrecher bei seiner Tat überrascht, sollte nicht versuchen, ihn aufzuhalten, sondern Aussehen einprägen und sofort Polizei verständigen. Demnächst plant Grimm einen Besuch in Schönbrunn. Also nicht erschrecken, wenn dort plötzlich die Polizei vor der Tür steht.

Info: Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, Römerstraße 2-4, 69115 Heidelberg, Telefon (06 21)174 1234.