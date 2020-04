Einsam ist es um Geschäftsstellenleiterin Gisela Fleck in diesen Tagen. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. "Einsam" fühlt sie sich dieser Tage, sagt Gisela Fleck, wenn sie in der Geschäftsstelle des über 2000 Mitglieder zählenden Turnvereins sitzt. Sonst brummt es hier, herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, geben sich die Besucher fast die Klinke in die Hand: Abteilungsleiter, die Neuanmeldungen bringen, Übungsleiter, die ihre Abrechnungen vorbeibringen, oder Mitglieder, die einfach nur Fragen haben. Sie alle stehen derzeit vor verschlossenen Türen. Kontakt zur Leiterin der Geschäftsstelle ist nur noch per Telefon oder E-Mail möglich.

Nachdem am Vortag bereits die Tischtennisabteilung das Jugendtraining und die geplanten Mini-Meisterschaften für den nächsten Tag abgesetzt hatte, wurden am Freitag dem 13. alle Hallen geschlossen. Am Sonntag beschloss Fleck mit ihren Vorstandskollegen Wolfgang Grimme und Andreas Kohler: "Kein Sportbetrieb mehr", nachdem auch die Gesundheitskurse im Turnerheim abgesagt wurden.

"Es ist ein wahnsinniger Schnitt, auf einen Schlag geht gar nichts mehr", sagt Fleck. Die Vorstellung dass dieser Zustand noch lange anhalten könnte, beschert ihr "ein merkwürdiges Bauchgefühl". Am 10. März hatte noch eine Turnratsitzung in großer Runde stattgefunden. "Die meisten haben gedacht, es wird schon nicht so schlimm. Und nun dieses Kontrastprogramm."

Enorme Unterstützung erfährt sie in diesen Tagen vom Badischen Sportbund, unter anderem bei Fragen zum Kurzarbeitergeld. Dr. Aksay, der alle Gesundheitskurse durchführt, ist zum Beispiel fest angestellt. Auch die Teilzeitkräfte müssen weiter bezahlt werden. Die angefangenen Kurse – auch Aqua-Fitness, Rückenschule oder Hiphop – sind abgebrochen und sollen später alle nachgeholt werden.

Durch den Ausfall der Kurse und des Trainingsbetriebs hat Gisela Fleck nun etwas weniger zu tun. Dies nutzt sie, um Überstunden abzubauen. "Wenn es wieder normal läuft, habe ich kein Problem, die wieder aufzufüllen", sagt sie schmunzelnd. Dann werden all die Tätigkeiten fällig, die wegen des Stillstands jetzt ausgefallen sind: Vorbereitungen für die abgesagte Generalversammlung, Übertragen der Ehrungen in die Ehrungsbücher, Korrekturlesen für das Vereinsheft "FIT".

Jetzt nutzt sie die Zeit, um – in aller Stille – die Organisation zu optimieren. Die Neueintritte im Januar und Februar wurden erfasst, aber noch keine Briefe geschrieben und kein Beitrag eingezogen. "Wir warten ab und reagieren dann", sagt Fleck.

Gemeinsam mit Geschäftsstellenmitarbeiterin Christa Deschner, sie ist zwei Stunden pro Woche da, will sie die Adressen der Mitglieder auf Vordermann bringen. Damit die Austräger des Vereinshefts dieses auch in die richtigen Häuser bringen. Später, wenn wieder der Normalzustand Einzug gehalten hat.

Wann dies sein wird und wie dieser nach der Krise aussehen wird? Das kann niemand sagen. Nach Ostern jedenfalls will sich das Vorstandstrio treffen um zu besprechen, wie es weitergehen soll. Natürlich mit dem in diesen Tagen gebotenen Abstand. Groß genug ist das Zimmer der Geschäftsstelle ja.