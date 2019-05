Den Fünf-Jahrestag des Wohn- und Pflegeheims der Diakonie in Eberbach eröffneten mit einem Gottesdienst der katholische Diakon Joachim Szendzielorz und die evangelische Pfarrerin Erika Knappmann. Foto: Irob

Von Wanda Irob

Eberbach. Vor fünf Jahren ist das Wohn- und Pflegeheim der Johannes-Diakonie bezogen worden. Es war einer von vielen Neubauten im Rahmen der Dezentralisierungsmaßnahmen der Diakonie.

Beim diesjährigen Tag der offenen Tür konnte sich die Bevölkerung nicht nur einen Eindruck über die Räumlichkeiten verschaffen. Neben dem Besuch des Gottesdienstes zu Beginn war es auch möglich, Informationen direkt von Hausleiter Karlheinz Fritz zu erhalten.

Mit dem geselligen Beisammensein bei Mittagessen oder Kaffee und Kuchen wurde die Chance für alle geschaffen, über einen kurzen Zeitraum Inklusion ganz ungezwungen und unmittelbar zu (er-)leben.

Die evangelische Pfarrerin der Diakonie Erika Knappmann und Joachim Szendzielorz, Diakon der katholischen Seelsorgeeinheit, hielten einen ökumenischen Gottesdienst. Der zeitliche Rahmen, die verwendete Sprache und die Liedauswahl orientierten sich an den Bewohnern des Hauses. Eine halbe Stunde lang still sitzend sich auf eine Sache zu konzentrieren, ist kaum möglich.

Jörg Huber, Vorstand der Johannes-Diakonie Mosbach, spricht in seiner Begrüßungsrede davon, dass für die Bewohner in Eberbach mittlerweile ein lebenswerter Alltag möglich ist. "Leben zu können, trotz aller Probleme, die es gab und gibt", so Huber.

Nach einem Rundgang im Haus konnten Besucher mit der Haus- sowie mit der Diakonie-Leitung ins Gespräch kommen. Foto: Irob

Im Gespräch und beim Rundgang durch das Haus kommt Hausleiter Fritz auf einige Themen zu sprechen, die es zu bewältigen galt und immer noch gilt. "Die Anpassung der Standards an die Klientel und die Berücksichtigung der Individualität benötigt einen Großteil meiner Arbeitszeit", so Fritz.

Handwerkliche Arbeiten, die Versorgung der Wäsche und die Verpflegung werden weitestgehend über die Johannes-Diakonie abgedeckt. Die Umsetzung der Ambulantisierung und der ärztlichen Versorgung stellten aber eine Herausforderung dar. Welcher Arzt hat nicht nur die Kapazität, sondern auch die räumliche Möglichkeit, zusätzlich Patienten aufzunehmen? Die Lage von Arztpraxen ist nicht immer barrierefrei und somit für Rollstuhlfahrer unzugänglich. Mit der Praxis Dr. A. Babakhani & J. Zybowski wurde eine Hausarztpraxis gefunden, die auch regelmäßige Besuche im Haus anbietet.

Als Gewinn erwies sich der Anschluss ans Pflegenetzwerk Eberbach. Der ständige persönliche Kontakt befördere Verständnis, das Miteinander und gegenseitige Hilfestellung.

Bevor er das Eberbacher Haus als Leitung übernahm, arbeitete Fritz auf dem Schwarzacher Hof der Diakonie im Neckar-Odenwald-Kreis. Am Standort Eberbach unterliegt er der Heimaufsicht des Rhein-Neckar-Kreises, deren Fokus auf ganz anderen Dingen liegt. Den daraus entstehenden Anforderungen gilt es zu entsprechen.

"Nicht nur, dass das Haus zweigeteilt ist, sondern dass wir geschlossene Wohnbereiche haben und von den 60 Plätzen einer als Kurzzeitpflegeplatz freigehalten wird, bedarf es vermehrten Verwaltungsaufwand", berichtet Fritz. Wichtig ist ihm, die Möglichkeit der Kurzzeitunterbringung zu erhalten. Belegt wird höchsten fünf bis sechs Wochen lang mit einem Feriengast oder einer Notaufnahme, um beispielsweise Angehörige zu entlasten.

Weitere Herausforderungen ans Personal sind Umgang und Einfühlungsvermögen bezüglich der älterwerdenden Klientel. Etwa die Hälfte der im Haus Lebenden leidet unter Epilepsie, wovon bei rund 60 Prozent davon fast täglich epileptische Anfälle auftreten.

"Wir wollen den begonnenen Weg miteinander weiter gehen", sagt Karlheinz Fritz. Und das funktioniere nur, wenn auch künftig Bewohner, Angehörige, Betreuer, die Mitarbeiter sowie das gesamte Umfeld in Kontakt bleiben. Gegenseitige Toleranz und Akzeptanz wünscht sich Hausleiter Fritz für die Zukunft zum Wohl des gesamten Wohn- und Pflegeheims.